Capturan a ‘La Fercha’: mujer señalada de ser reclutadora de menores de edad para las disidencias de las Farc

Judicializan a una mujer señalada de reclutar menores de edad para las disidencias de las Farc.

En desarrollo de la estrategia investigativa contra el reclutamiento de menores de edad en el suroccidente del país, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Leidy Fernanda Domínguez Hermosa, alias La Fercha, señalada de ejecutar labores de administración y asignación de indumentaria a las personas incorporadas ilícitamente a la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las FARC.

Uno de los eventos delictivos que se le atribuye está relacionado con el reclutamiento forzado de una adolescente de 16 años, quien fue contactada en Piendamó (Cauca) por un hombre que le ofreció una supuesta oportunidad laboral. La menor de edad aceptó la propuesta y fue trasladada a la vereda Pedregosa, en jurisdicción de Cajibío (Cauca). Allí habría sido utilizada porla hoy procesada y su compañero sentimental, quien sería cabecilla del grupo armado ilegal.

El material probatorio recaudado indica que la joven permaneció durante varios días en un inmueble y fue trasladada a zonas de injerencia de la Jaime Martínez para participar en reuniones. Posteriormente, y para evitar que los familiares la ubicaran, fue enviada a una zona campamentaria en Morales (Cauca).

Por estos hechos, Domínguez Hermosa fue capturada en una diligencia realizada de manera articulada con la Policía Nacional en Popayán (Cauca). Un fiscal de la Seccional Cauca la presentó ante juez de control de garantías y le imputó el delito de reclutamiento ilícito.

La procesada no aceptó el cargo y fue afectada con medida de aseguramiento en centro carcelario.

Ojo con los delitos electorales: así se perseguirá el fraude y la compra de votos en las elecciones

La Fiscalía General de la Nación está adelantando acciones para las próximas jornadas electorales. A través de la resolución 0047 de febrero de 2026 se definió la estrategia de investigación y judicialización de los delitos que se presenten en los comicios legislativos para el Congreso de la República y de consultas interpartidistas el próximo 8 de marzo, y de elección de nuevo presidente o presidenta el 31 de mayo de 2026.

El plan definido por la Fiscalía contempla acciones para conocer y abordar, con todas las capacidades institucionales, los hechos delictivos que ocurran antes, durante y después de las votaciones previstas.

Los días 8 de marzo y 31 de mayo de 2026, la Fiscalía dispondrá de puntos de recepción de denuncias en lugares de alta afluencia de votantes o donde no hay presencia física de la entidad. Esta labor se articulará con la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior.