¡Descarado!: “Solo venía a tener sexo con colombianas” fue la respuesta a Migración de extranjero inadmitido

Extranjero fue inadmitido en Rionegro al decir que venía a tener relaciones sexuales con las colombianas

Un gringo fue inadmitido en el aeropuerto internacional José María Córdova, de Rionegro, que sirve a Medellín, luego de manifestar ante las autoridades migratorias que su intención al ingresar al país era tener relaciones sexuales con mujeres colombianas.

El caso hace parte de un grupo de 11 extranjeros que han sido devueltos recientemente por posibles riesgos relacionados con explotación sexual de niños, niñas y adolescentes.

También le puede interesar: No dejan entrar a Medellín a un estadounidense que venía con una cantidad inusual de preservativos

Estadounidense fue inadmitido en Medellín tras asegurar que venía a “tener sexo con colombianas”

El hecho ocurrió el pasado miércoles, 25 de febrero, cuando el estadounidense llegó en un vuelo procedente de Miami y fue seleccionado para una entrevista migratoria de rutina, procedimiento que se realiza de manera aleatoria a los pasajeros que ingresan al país.

Durante la verificación, el extranjero respondió a los funcionarios que “solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”, además de protagonizar varias agresiones verbales durante el procedimiento, lo que llevó a profundizar la revisión de su ingreso.

Lea también: “EE. UU. está haciendo lo que debería hacer Colombia”: Fico celebró la sentencia contra norteamericano condenado por explotación sexual de menores en Medellín

Ante la situación, las autoridades decidieron inspeccionar su equipaje y se encontraron con preservativos, potencializadores sexuales y juguetes íntimos, elementos que, según Migración Colombia, evidenciarían intenciones relacionadas con turismo sexual y posibles conductas asociadas a la explotación.

Ante la situación, Migración decidió inadmitir al pasajero y regresarlo a su país de origen en la misma aerolínea en la que llegó. Además, se dejaron anotaciones en el sistema migratorio para restringir su ingreso a Colombia en caso de que intente hacerlo por otro aeropuerto.

En otras noticias: Asocapitales alerta por altos niveles de libertad inmediata en más de 100.000 capturas en flagrancia

Según informó Migración Colombia, en lo corrido reciente se han registrado 11 inadmisiones de extranjeros en el aeropuerto José María Córdova. Seis de estos casos se detectaron durante las entrevistas migratorias y cinco mediante reportes internacionales provenientes de la plataforma Angel Watch y otros sistemas de cooperación.

Tres de las devoluciones, incluida la del ciudadano estadounidense, ocurrieron en la última semana, de acuerdo con Paola Andrea Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia.

“Cuando encontramos inconsistencias o señales de riesgo, aplicamos la medida de inadmisión y retorno inmediato en el marco de la normatividad vigente. No vamos a permitir que Medellín sea escenario de turismo con fines de explotación sexual con alta incidencia en el delito de trata de seres humanos”, señaló la funcionaria.

Más noticias: “EE. UU. está haciendo lo que debería hacer Colombia”: Fico celebró la sentencia contra norteamericano condenado por explotación sexual de menores en Medellín

Las autoridades también advirtieron que han detectado nuevas estrategias utilizadas por extranjeros que buscan ingresar al país con fines de explotación sexual, tratando de evadir los controles migratorios.

De acuerdo con El Colombiano, Gloria Esperanza Arriero, directora general de Migración Colombia, algunos viajeros están utilizando otras ciudades como punto de entrada antes de desplazarse hacia Medellín.

“Esta situación ha evidenciado que turistas de diferentes países, principalmente de Estados Unidos, incluso han implementado una nueva modalidad en la que buscan ingresar al país por otras ciudades con destino final en la ciudad de Medellín, para desarrollar turismo con fines de explotación sexual”, indicó.