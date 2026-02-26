Gobierno estaría listo para anunciar que le bajará cerca de 500 pesos al precio de la gasolina

El precio de la gasolina tendría un nuevo ajuste a la baja a partir del 1 de marzo. Según lo previsto por el Gobierno, la reducción sería cercana a los 500 pesos, con lo que el valor promedio en las 13 principales ciudades del país quedaría en 15.057 pesos.

La medida se suma a la disminución aplicada este mismo mes por un monto similar, convirtiéndose en la segunda rebaja en lo que va del año.

Gasolina tendrá la segunda reducción de precio en marzo

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, ya había anticipado que se venían reducciones en el precio del combustible. En entrevista con La FM de RCN señaló: “Estamos en las conclusiones finales de ese análisis y van a haber muy buenas noticias para los colombianos en materia de reducción del valor de la gasolina”.

Incluso aseguró que las disminuciones podrían continuar en los próximos meses e incluso superar los 1.600 pesos, dependiendo de cómo evolucionen las variables fiscales y del mercado internacional.

Con el nuevo ajuste, Villavicencio quedaría como la ciudad con el precio más alto del país, con 15.591 pesos por galón. Le siguen Cali con 15.502 pesos y Bogotá con 15.491 pesos. Manizales con 15.466 pesos y Pereira con 15.439 pesos completan el grupo de las cinco ciudades con valores más elevados.

En contraste, Pasto y Cúcuta registrarían los precios más bajos, con 13.247 pesos y 13.400 pesos respectivamente. El resto de ciudades principales se ubicarían por encima de los 15.000 pesos.

Aunque el promedio nacional quedaría en 15.057 pesos, las diferencias regionales continúan marcando variaciones importantes entre capitales.

La decisión forma parte de los análisis que adelanta el Gobierno del presidente Gustavo Petro sobre el comportamiento del mercado de combustibles y el impacto en las finanzas públicas.

Ávila explicó que el Ejecutivo está evaluando cómo se ha venido cerrando la brecha en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, FEPC, que se originó por mantener durante años el precio interno por debajo del valor internacional.

“El Gobierno está evaluando cómo se ha venido cerrando efectivamente la brecha abierta, sobre todo en el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, que se originó por haber mantenido el precio interno muy por debajo del internacional”, afirmó el ministro.

Según indicó, los recursos que permiten estas reducciones provienen precisamente de esa brecha del FEPC, generada por la diferencia entre el precio internacional y el precio interno del combustible.

Con esta nueva rebaja, el Gobierno continúa ajustando periódicamente el valor de la gasolina en función de las condiciones fiscales y externas, en un contexto en el que el precio del combustible ha sido uno de los temas centrales del debate económico en el país.