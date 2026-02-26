Grabación muestra que un grupo de manifestantes abuchean a candidato presidencial y esta es la realidad de lo que pasó

Confirman fecha de video de los abucheos a Iván Cepeda. (Foto: Captura de video atnoticias_col 26 de febrero de 2026)

A través de las redes sociales está circulando un video en el que se estaría abucheando a Iván Cepeda, que desde que fue elegido como candidato presidencial de la izquierda en octubre de 2025, ha convocado actividades en varios lugares del país.

Sin embargo, desde el pasado 16 de febrero de 2026, ha circulado más de 8.000 veces un video en el que aparece un grupo de manifestantes que lo abuchean, supuestamente durante la actual campaña.

Revelan lo que en realidad pasó con video de abucheos a Iván Cepeda

El Tiempo confirmó que las imágenes que están circulando corresponden a un evento que se registró en junio de 2019, cuando Cepeda y otros senadores viajaron al municipio de Tierralta, ubicado en el sur del departamento de Córdoba, en el noroeste de Colombia, para reunirse con líderes sociales de la zona.

Aclarado el caso, es clave recordar que las próximas elecciones presidenciales serán el próximo 31 de mayo de 2026 e Iván Cepeda figura en primer lugar en las más recientes encuestas.

El actual senador tendrá que ir directamente a la primera vuelta luego que el Consejo Nacional Electoral (CNE) definiera que el candidato del partido Pacto Histórico no puede participar en la consulta del progresismo llamada ‘Frente por la Vida’, en la que compiten Roy Barreras y Daniel Quintero Calle el próximo 8 de marzo.

Daniel Coronell aseguró que en segunda vuelta habría pelea entre Iván Cepeda y Sergio Fajardo

La encuesta Invamer, revelada este 25 de febrero, evaluó los eventuales enfrentamientos que se podrían presentar en segunda vuelta y proyectó un hipotético escenario entre Cepeda y Fajardo, en donde el senador obtendría 53,9 % frente a 42,8 % del exgobernador de Antioquia. La diferencia supera el margen de error informado por la firma.

En otro escenario, entre Fajardo y Abelardo de la Espriella, la contienda aparece mucho más cerrada: 47,1 % frente a 46,4 %, respectivamente, lo que configura un empate técnico dentro del margen de error.

Tras conocerse los resultados, Daniel Coronell publicó en su cuenta en X: “Si fuera @sergio_fajardo quien pasara a segunda vuelta sí habría pelea. Estarían empatados dentro del margen de error de la encuesta @invamer para @CaracolTV”.