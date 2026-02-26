Pilas: Alerta por estafa telefónica que busca robar cuentas de WhatsApp a través de supuesta llamada de soporte técnico

Tanto la Fiscalía General de la Nación, como expertos en ciberseguridad han alertado sobre una nueva modalidad de estafa dirigida a usuarios de WhatsApp, en la que los delincuentes realizan llamadas telefónicas haciéndose pasar por personal de soporte técnico para apoderarse de las cuentas de las víctimas y suplantar su identidad.

Estos estafadores llaman a números particulares y afirman que se ha detectado un problema de seguridad o una supuesta suplantación de la cuenta del usuario en otros celulares.

Nueva modalidad de estafa con supuesta llamada de soporte técnico de WhatsApp

En la conversación los estafadores buscan persuadir a la persona para que agregue a su número en WhatsApp o, más peligrosamente, para que entregue un código de verificación de seis dígitos que se envía por SMS cuando se intenta acceder a una cuenta desde otro dispositivo.

Al obtener ese código, los delincuentes pueden tomar control de la cuenta original, bloquear al propietario y comenzar a suplantar su identidad.

Las consecuencias de que un tercero controle una cuenta de WhatsApp van desde la suplantación ante familiares y amigos hasta la realización de fraudes económicos, extorsiones o el envío de enlaces maliciosos desde el perfil comprometido.

Aunque esta modalidad no parece recibir un aviso oficial específico por parte de WhatsApp como una campaña globalizada, la plataforma recopila información sobre cómo identificar y evitar mensajes y solicitudes sospechosas que buscan vulnerar la seguridad de las cuentas.

Entre las recomendaciones se incluye desconfiar de comunicados no solicitados, no compartir el código de verificación con nadie y activar la verificación en dos pasos para añadir una capa extra de protección.

¿Cómo operan los estafadores?

Contactan a la posible víctima por teléfono, a veces mostrando números que parecen legítimos o conocidos (técnica conocida como caller ID spoofing), para hacer creer que se trata de un contacto oficial o de confianza.

Aseguran que ha habido un intento de suplantación o un error en la cuenta y piden que el usuario comparta un código de verificación que supuestamente servirá para protegerla.

Con ese código, reconfiguran la cuenta en otro dispositivo, tomando el control y dejando al titular original sin acceso.

Para evitar ser víctima de este tipo de estafa siga estas recomendaciones: