Metro de Medellín alerta y advierte que están prohibidas las actividades políticas dentro del sistema

El Metro de Medellín reiteró que está prohibida la realización de actividades de proselitismo y propaganda político electoral en las estaciones, vehículos, puentes, paradas y demás infraestructura que conforman el sistema del transporte masivo de la capital antioqueña y el Valle de Aburrá.

La medida, según informó la empresa, se sustenta en el marco normativo vigente y tiene como propósito proteger la operación del sistema y garantizar una experiencia de viaje segura, ordenada y respetuosa para los usuarios.

También le puede interesar: Anuncian intervención en el Parque Berrío después de 30 años y control a los habitantes de calle

Metro de Medellín anunció que está prohibido usar el sistema para actividades políticas

De acuerdo con la empresa, “no está permitido realizar actividades políticas en estaciones, vehículos, puentes, paradas y demás infraestructura que haga parte del sistema. La Empresa también reitera que está prohibida la producción y difusión de contenidos multimedia con objetivos electorales dentro de la red de transporte. Esto incluye grabación de videos, uso de perifoneo, distribución de volantes, entrega de elementos promocionales o cualquier acción que promueva una causa política dentro de la red de transporte”.

Las restricciones aplican tanto para aspirantes a cargos de elección popular como para sus equipos de campaña. La empresa señaló que la finalidad es prevenir aglomeraciones, congestiones, riesgos operativos y posibles afectaciones a la movilidad de los pasajeros.

“La Empresa hace un llamado respetuoso a todas las personas a mantener el carácter neutral de estos espacios, que son de uso común y pertenecen a toda la ciudadanía. Preservar la armonía y la tranquilidad en la red es responsabilidad compartida y refleja el compromiso colectivo con la movilidad sostenible y el respeto por las diferencias, esto enmarcado en la Cultura Metro”, agregó.

Asimismo, precisó que son las entidades territoriales, electorales y de policía las que deben ejercer el control sobre este tipo de actividades.

En relación con la publicidad en buses que utilizan la tarjeta Cívica como medio de pago, la empresa aclaró que las rutas integradas y no integradas son operadas por compañías privadas, por lo que el manejo de la publicidad en dichos vehículos es responsabilidad exclusiva de cada operador y no del Metro de Medellín.