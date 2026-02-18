Revelan que ‘La Oficina Premium’ estaría detrás del homicidio de Miguel Uribe Turbay y que recurría a sacrificios en rituales de brujería

En las últimas horas se a través de una operación adelantada por las autoridades en Medellín, nueve personas fueron capturadas en flagrancia tras un allanamiento a un inmueble en el que, según la investigación, funcionaba como centro de coordinación de asesinatos por encargo.

Después de varias semanas de trabajos de inteligencia, la policía judicial logró ubicar la vivienda y documentar movimientos que estaban directamente relacionados con actividades ilícitas.

‘La Oficina Premium’, la organización detrás de homicidios selectivos en Medellín

La Alcaldía de Medellín reveló que durante la diligencia fueron incautadas ocho armas de fuego, entre ellas una tipo Uzi, una pistola y seis revólveres, además de 77 cartuchos de diferentes calibres. También se decomisaron 29 teléfonos celulares, tres computadores y dos tabletas electrónicas.

Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un altar con velas, elementos rituales y una imagen de la Santa Muerte en una de las habitaciones del inmueble.

El Colombiano reveló que esta estructura realizaba actividades de brujería antes de perpetrar sus crímenes. Al parecer, habrían sacrificado, por lo menos, cuatro chivos en el marco de estos rituales de santería, ya que este animal es usado para tratar de limpiar sus culpas.

“Se habla de exportación de servicios criminales o de delitos activos. No necesariamente todos los sicariatos se realizaron acá, sino en otras ciudades del mundo. Tenían un altar de brujería, con el cual, según información preliminar, buscaban una especie de blindaje contra la acción de la justicia", explicó Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín.

El mandatario de local aseguró que “existen presuntas conexiones internacionales. Es importante ver cómo algunos de los homicidios ocurridos en Medellín, que han tenido como víctimas a extranjeros, posiblemente fueron determinados por estas personas”.

También aseguró que desde ese inmueble se impartían órdenes para ejecutar homicidios dirigidos contra ciudadanos colombianos y extranjeros, relacionados con disputas por narcotráfico y cobro de deudas criminales.

Revelaron que fuentes humanas indicaron que la organización estaría vinculada a asesinatos de personas de nacionalidad mexicana, albanesa y canadiense ocurridos en los últimos meses en el área metropolitana.

Según el mismo medio, el homicidio del mexicano Horacio Pérez Ledezma, de 54 años, en un restaurante del sector de Provenza, que era un comerciante de productos tecnológicos, estaría relacionado con Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño o Chipi, quien estaría implicado en el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

Por ahora, los capturados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Además, mientras se adelantan las audiencias preliminares, las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para establecer su participación en otros homicidios y sus nexos con redes criminales nacionales e internacionales.