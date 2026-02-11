Fico reveló video del ataque con arma de fuego a dos policías y cómo un ciudadano ayudó a la captura

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reveló el video de las cámaras de seguridad, en el que quedó el momento exacto en el que se registró el ataque con arma de fuego a dos policías y cómo un ciudadano ayudó con la captura de uno de los delincuentes.

En las imágenes se observa cuando los dos uniformados de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá le hacen la orden de parar a la motocicleta en la que se movilizaban dos sujetos.

Dos policías fueron atacados con arma de fuego en Medellín

“Anoche, en sector del nororiente de la ciudad, una patrulla de nuestros policías fue atacada con disparos mientras realizaban labores de patrullaje y control. Al hacer la señal de pare a una moto sospechosa para un procedimiento de rutina, el parrillero disparó un arma y abrió fuego contra los uniformados, dejándolos heridos”, informó el alcalde a través de su cuenta de X.

Además, destacó que los uniformado reaccionaron de manera inmediata y lograron neutralizar al agresor.

En las imágenes se observa el momento en el que dos vehículos que se percataron del hecho se parquearon en la orilla y cuando el conductor de la moto pretendía escapar, uno de ellos corrió y con una patada logró derribarlo.

“En el procedimiento se incautó un revólver calibre 38, munición y un arma neumática. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía. Hoy nuestros dos uniformados reciben atención médica, uno de ellos entrará en el transcurso de la mañana a cirugía. A ellos, todo nuestro respaldo y reconocimiento, son unos héroes. En Medellín no vamos a retroceder frente a la delincuencia. Seguiremos actuando con determinación para proteger la vida y la seguridad de nuestra gente", puntualizó el mandatario.