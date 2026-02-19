Balacera en Medellín terminó con taxi volcado durante la persecución policial

Una intensa persecución policial que se extendió desde Rionegro hasta Medellín terminó la tarde de este miércoles, 18 de febrero, con un taxi volcado sobre la vía de servicio de la autopista Sur, a la altura de la calle 25, luego de que su conductor se enfrentara a disparos con uniformados en medio de la persecución.

De acuerdo con las primeras informaciones, los hechos se originaron sobre las 4:30 p. m. en la vereda Barro Blanco de Rionegro, donde un hombre armado abrió fuego contra una persona que se encontraba tanqueando combustible en una estación de servicio.

Persecución de policía terminó con un taxi volcado en Medellín

Durante el ataque, una bala impactó a un trabajador de un local que vendía aceites, mientras que el objetivo del atentado salió ileso.

“El tiroteo iba dirigida a una persona, pero terminó afectado el trabajador de uno de los locales que vendía aceites. A quienes iba el ataque no resultaron lesionados y quienes dispararon escaparon luego de que llegara la Policía”, relató un testigo del hecho según El Colombiano.

Tras el ataque, los implicados huyeron en dos vehículos: uno en motocicleta y otro en taxi. Con apoyo de cámaras de seguridad, las autoridades iniciaron el rastreo desde Rionegro y continuaron el seguimiento en Envigado y Medellín. Aunque se perdió el rastro de la motocicleta, el recorrido del taxi quedó plenamente registrado.

El vehículo ingresó al Valle de Aburrá por la avenida 33 y tomó la autopista Sur, donde dos policías en motocicleta iniciaron la persecución e iniciaron la balacera. Según el reporte policial, el conductor disparaba con una mano mientras huía.

Durante la huida, el hombre resultó herido en uno de sus brazos y chocó contra un carro particular en su costado trasero derecho, lo que provocó el volcamiento del taxi. Los uniformados se acercaron al vehículo y lograron sacarlo por la ventanilla delantera, capturándolo en el lugar.

Al detenido le fue encontrada un arma de fuego y las autoridades investigan si corresponde a la utilizada en el ataque ocurrido en Rionegro. Será procesado por el delito de tentativa de homicidio, mientras continúa la búsqueda del segundo implicado.