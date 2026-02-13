Metro de Medellín prohíbe usarse para campaña y Abelardo De La Espriella fue captado en el sistema

Juliana Gutiérrez, aspirante al Senado; Abelardo De La Espriella, candidato presidencial y Jaime Monina, exsecretario privado de la Alcaldía de Medellín. (Foto: Captura de video @simonmolinag 13 de febrero de 2026)

Abelardo De La Espriella es visto en el Metro de Medellín

Aunque hace solo un par de días el Metro de Medellín se pronunció para recordar que está prohibido el uso del sistema de transporte masivo de la ciudad para campañas políticas, entre las que se incluye hacer videos, el candidato presidencias Abelardo De La Espriella fue grabado tanto en los vagones como las estaciones.

“No está permitido realizar actividades políticasen estaciones, vehículos, puentes, paradas y demás infraestructura que haga parte del sistema. La Empresa también reitera que está prohibida la producción y difusión de contenidos multimedia con objetivos electorales dentro de la red de transporte. Esto incluye grabación de videos, uso de perifoneo, distribución de volantes, entrega de elementos promocionales o cualquier acción que promueva una causa política dentro de la red de transporte”, indicó la empresa.

También le puede interesar: Metro de Medellín alerta y advierte que están prohibidas las actividades políticas dentro del sistema

Abelardo De La Espriella fue visto haciendo campaña en el Metro de Medellín cuando está prohibido

En el video que publicó el exsecretario privado del alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, Jaime Molina, aparece junto al candidato presidencial y a la hermana del mandatario local, Juliana Gutiérrez, quien es aspirante al Senado por el partido de Fico, Creemos.

“¿Cómo se siente aquí en Medellín, en el Metro?“, es la pregunta que le hace Molina a De La Espriella mientras están en la estación San Antonio del sistema masivo de transporte de la capital antioqueña.

A lo que contesta: “Hermano, feliz. Estos Metros y esta ciudad son un ejemplo para Colombia y el mundo. Tenemos que replicarlo en todo el país y si copiamos lo que ha pasado en Antioquia, en Medellín, vamos a hacer una potencia mundial".

Luego Molina siguió diciendo: “¿Y cómo te recibe la gente acá? Hermano, como decimos en el Caribe, mejor se daña“.