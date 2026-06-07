“A mí me despidieron y a ellos los mantienen”: Mónica Rodríguez envió duro mensaje a Caracol TV y Blu Radio tras video de Felipe Zuleta

Monica Ródriguez confesó si valió la pena que la hayan echado de ‘Día a Día’

La presentadora y periodista Mónica Rodríguez volvió a generar controversia en el debate mediático colombiano tras publicar un duro mensaje en el que cuestiona a las directivas de Caracol Televisión y Blu Radio, a propósito de un video del periodista Felipe Zuleta que circuló en redes sociales.

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En su pronunciamiento, Rodríguez acusó lo que calificó como una “doble moral empresarial” frente a casos de presunto acoso y decisiones laborales dentro de los medios de comunicación.

El mensaje que desató la polémica

A través de sus redes sociales, la comunicadora expresó su inconformidad con la forma en que, según ella, han sido tratados distintos casos internos en las empresas de medios donde trabajó.

Rodríguez escribió:

“La doble moral de las empresas Blu Radio y Caracol TV. Pero claro, el ‘problema’ es que yo no tenía (ni tengo) las relaciones de poder que tienen estos personajes y por eso en redes y al aire (que es peor) pueden decir lo que quieran. A mí me despidieron y a ellos los mantienen. Bueno, a ellos y a los ‘presuntos’ acosadores que encubrieron durante tanto tiempo”.

El mensaje se viralizó rápidamente y reavivó el debate sobre las denuncias de acoso laboral y sexual en medios de comunicación, tema que la periodista ha abordado de forma recurrente en los últimos años.

El video de Felipe Zuleta que generó la reacción

La publicación de Rodríguez surgió luego de la difusión de un video del periodista Felipe Zuleta, en el que aparece usando la camiseta de la Selección Colombia mientras hace un comentario sobre la coyuntura política del país.

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En la grabación, Zuleta hace referencia a la necesidad de participar en las elecciones del próximo 21 de junio, en lo que algunos usuarios interpretaron como un mensaje con posibles tintes políticos relacionado con la campaña del candidato Abelardo De La Espriella.

Este contenido generó reacciones divididas en redes sociales y fue el detonante de la respuesta de la expresentadora de televisión.

Contexto: denuncias, activismo y el movimiento #MeTooColombia

Mónica Rodríguez ha sido una de las voces más visibles del movimiento #MeTooColombia, una iniciativa que tomó fuerza en 2026 tras múltiples denuncias de acoso laboral y sexual dentro de Noticias Caracol y otros medios del país.

La periodista ha utilizado sus plataformas digitales para respaldar a presuntas víctimas, visibilizar casos de abuso de poder y denunciar lo que considera prácticas sistemáticas dentro de la industria mediática.

En su activismo también impulsó el proyecto “Yo Te Creo Colega”, una red de apoyo para recibir testimonios de forma confidencial y acompañar a mujeres periodistas que afirman haber sido víctimas de acoso o violencia laboral.

Críticas a las directivas de los medios

En varias ocasiones, Rodríguez ha cuestionado públicamente a las directivas de los canales donde trabajó, señalando lo que considera una falta de transparencia frente a denuncias internas.

La periodista ha insistido en que muchas de estas situaciones no han recibido respuestas institucionales claras y que, en algunos casos, los presuntos responsables han continuado vinculados a los medios.

En el marco de su salida de Caracol Televisión, Rodríguez también ha reiterado que su desvinculación estuvo rodeada de controversia y que, según ella, no existió un tratamiento equitativo frente a otros casos.

Reacciones y debate en redes sociales

Las declaraciones de la presentadora han generado una nueva ola de discusión en redes sociales, donde usuarios han expresado opiniones divididas entre el respaldo a su postura y críticas por el tono de sus afirmaciones.

Hasta el momento, ni Caracol Televisión ni Blu Radio han emitido pronunciamientos oficiales sobre el más reciente mensaje de la periodista.

El caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la gestión de denuncias de acoso laboral en medios de comunicación, así como el papel de las figuras públicas en la denuncia de este tipo de situaciones dentro de la industria.

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Mientras tanto, Mónica Rodríguez mantiene su postura crítica y continúa utilizando sus redes sociales como principal canal para visibilizar sus denuncias y cuestionamientos al sector mediático colombiano.