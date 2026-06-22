El accesorio que lució Petro cuando votó en Bogotá y que ha sido criticado en redes

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La jornada de la segunda vuelta presidencial en Colombia comenzó marcada por una nueva controversia protagonizada por el presidente Gustavo Petro, quien acudió a votar este domingo 21 de junio en Bogotá acompañado por sus hijas Antonella y Sofía. Además de sus declaraciones políticas, un accesorio que llevaba sobre su vestimenta blanca generó una intensa discusión en redes sociales y convirtió la palabra “santería” en tendencia nacional.

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El mandatario llegó al puesto de votación para participar en las elecciones que enfrentaron a Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda, pero rápidamente captó la atención por dos motivos: su decisión de revelar públicamente su voto ante los medios de comunicación y el misterioso símbolo que llevaba colgado sobre su ropa.

El accesorio de Gustavo Petro durante las elecciones genera polémica: redes sociales estallan por su significado

La primera polémica surgió cuando Petro volvió a realizar un voto cantado, una práctica que ya había protagonizado durante la primera vuelta presidencial del pasado 31 de mayo y que ha sido cuestionada por distintos sectores políticos debido a las restricciones establecidas en la normativa electoral.

Durante su intervención, el jefe de Estado también sorprendió con una reflexión sobre su futuro político. “No creo que vuelva a ser candidato en ninguna elección. Esta es la última que protagonizo aquí, ya como jefe de Estado”, afirmó ante los periodistas presentes.

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Sin embargo, fue el accesorio que lucía alrededor de su cuello el que terminó acaparando gran parte de la conversación digital. Las imágenes difundidas desde el puesto de votación provocaron una ola de especulaciones en plataformas como X, Facebook e Instagram, donde numerosos usuarios relacionaron el símbolo con prácticas esotéricas o religiosas.

Ante el creciente debate, el propio presidente salió a explicar el significado del objeto. Petro aclaró que no se trataba de una cruz tradicional ni de un elemento vinculado a rituales de santería. Según explicó, corresponde a la última letra del alfabeto arameo, lengua que históricamente se asocia con Jesús de Nazaret.

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El mandatario aseguró que el símbolo representa la idea de que “el último será el primero”, una enseñanza que atribuyó a San Francisco de Asís y que, según manifestó, ha servido de inspiración para varias de las acciones impulsadas durante su administración.

La explicación, lejos de apagar completamente la discusión, mantuvo el tema entre los más comentados de la jornada electoral, con miles de usuarios opinando sobre el significado religioso y político del accesorio utilizado por el presidente.

Las declaraciones de Petro también reabrieron el debate sobre la aceptación de los resultados electorales. Al ser consultado sobre si respetaría el resultado de las urnas, respondió que “a los jueces obedeceré como dice la ley y la Constitución. Todo lo que sea antes de la decisión de los jueces no vincula”.

La afirmación generó reacciones inmediatas debido a que algunos sectores interpretaron sus palabras como una referencia a posibles controversias posteriores al escrutinio electoral.

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Mientras avanzaba la jornada de votación, tanto la vestimenta de la familia Petro como los accesorios utilizados por el mandatario continuaron siendo objeto de análisis y comentarios en redes sociales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados del día junto con el desarrollo de las elecciones presidenciales en Colombia.