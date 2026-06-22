Ana Lucía Pineda: la familia, el diálogo y el papel que asumirá como primera dama junto a Abelardo de la Espriella

Foto quién es Ana Lucía Pineda, la nueva primera dama de Colombia: la mujer que conquistó a Abelardo de la Espriella y ahora tendrá un papel clave en su gobierno.

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Tras la elección presidencial de Abelardo de la Espriella, una de las figuras que ha comenzado a despertar mayor interés entre los colombianos es su esposa, Ana Lucía Pineda, quien pasará a ocupar el rol de primera dama de Colombia. Aunque durante años mantuvo un perfil discreto, su participación en la campaña y sus recientes declaraciones han permitido conocer más de la mujer que ha acompañado al ahora presidente durante casi dos décadas.

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Nacida en Montería, Córdoba, Ana Lucía Pineda es administradora de empresas y ha desarrollado su trayectoria profesional en áreas relacionadas con la gestión administrativa, los recursos humanos y diversos proyectos empresariales. Además, participó activamente en procesos administrativos de la firma jurídica de su esposo y lideró iniciativas propias en Colombia y Estados Unidos.

Ana Lucía Pineda rompe el silencio: así será su trabajo por las mujeres y los niños como primera dama de Colombia

Sin embargo, más allá de su experiencia profesional, la nueva primera dama ha insistido en que el eje central de su vida ha sido siempre la familia, valor que considera fundamental para la construcción de la sociedad.

Durante una entrevista concedida junto a Abelardo de la Espriella a Red Más Noticias, Pineda describió a su esposo como un hombre de carácter, visión y disciplina, pero también como un compañero de vida al que admira profundamente.

“Ha sido un hombre al que admiro muchísimo. Es un hombre de decisiones, de visión y apasionado por lo que hace”, expresó la nueva primera dama al recordar los casi 19 años de relación que han construido juntos.

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La pareja comparte una historia que supera los 17 años de matrimonio y cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca. Según ambos, uno de los pilares de su relación ha sido el diálogo permanente y el respeto mutuo.

“Ninguna pareja es perfecta. Hay acuerdos y desacuerdos, pero siempre buscamos el diálogo y escucharnos mutuamente para llegar a acuerdos”, afirmó Ana Lucía.

Por su parte, Abelardo de la Espriella aseguró que gran parte de la armonía familiar que han construido se debe precisamente a la manera en que han afrontado las diferencias.

“Nunca hemos discutido frente a nuestros hijos, nunca una falta de respeto ni una mala palabra. Siempre conversamos las cosas y llegamos a acuerdos porque lo que define nuestra vida es el amor que nos tenemos y el amor que les tenemos a nuestros hijos”, manifestó.

Una aliada dentro y fuera de la política

A lo largo de la entrevista, el presidente electo destacó el papel que Ana Lucía ha desempeñado no solo como esposa, sino también como socia estratégica en distintos proyectos.

“Ana Lucía es mi mejor parte, mi arma secreta y ha sido pieza fundamental de todo esto”, aseguró.

La empresaria también reveló que ha participado activamente en muchas de las decisiones importantes de la campaña presidencial y que su opinión suele ser consultada antes de adoptar determinaciones trascendentales.

De acuerdo con De la Espriella, esa dinámica continuará durante su gobierno. “Somos un equipo. Necesito un consejo transparente que nazca del amor y no del interés”, señaló.

El trabajo social que proyecta como primera dama

Ana Lucía Pineda también habló sobre la labor que espera desarrollar desde la Casa de Nariño. Según explicó, su interés principal estará enfocado en las mujeres, los niños y los adultos mayores, sectores que considera prioritarios.

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“Quiero hacer una gestión social muy activa. Quiero trabajar en nombre de las mujeres y de los niños de Colombia”, afirmó.

Durante la campaña lideró la iniciativa “Voces de Tigresa”, una red de mujeres que respaldó las propuestas de Abelardo de la Espriella en diferentes regiones del país. En esos encuentros, aseguró haber escuchado inquietudes relacionadas con el emprendimiento femenino, la violencia contra la mujer y el apoyo a madres cabeza de hogar.

“La mejor manera de ayudar es escuchar a quienes lo necesitan”, sostuvo.

La familia como bandera

Uno de los mensajes más reiterados por Ana Lucía Pineda durante la entrevista fue la necesidad de fortalecer la familia y los valores tradicionales.

“Tenemos que rescatar la importancia de la familia, de la fe y de los valores. Son piezas fundamentales para la sociedad”, expresó.

La nueva primera dama aseguró que espera convertirse en una vocera para las mujeres colombianas, promoviendo el desarrollo personal y profesional sin renunciar a la maternidad.

“Las colombianas podemos hacer ambas cosas. Podemos ser madres, trabajar y desarrollar nuestros proyectos. Nada nos queda grande cuando nos proponemos algo”, afirmó.

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Con estas declaraciones, Ana Lucía Pineda comienza a delinear el papel que tendrá durante el nuevo gobierno, una etapa en la que buscará combinar su experiencia empresarial, su trabajo social y la defensa de los valores familiares que, según asegura, han marcado su vida junto al nuevo presidente de Colombia.