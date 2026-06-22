De la Espriella intentó ser cantante y hasta tiene un álbum: la faceta que pocos recuerdan del hoy presidente electo

La imagen pública de Abelardo de la Espriella suele estar ligada a su faceta como abogado, empresario y, ahora, presidente electo de Colombia. Sin embargo, mucho antes de que su nombre ocupara el centro del debate político, ya había explorado otro territorio bastante distinto al de los estrados y las plazas: la música. Y no desde cualquier orilla. Lo hizo con un proyecto que se mueve entre los clásicos italianos, el repertorio romántico y un aire de canto lírico que para muchos se parece más a una puesta en escena de ópera ligera que a un experimento casual.

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Se trata de De Mi Alma Italiana, un álbum que figura en Spotify como un trabajo de 2021 con ocho canciones. En su propia página, de la Espriella lo presenta como “mi primer álbum de estudio” y lo describe como un sueño hecho realidad atravesado por la estética de la Dolce Vita. Allí aparecen temas reconocidos como ‘O Sole Mio, Por Ti Volaré, Caruso y Volare, piezas que explican por qué más de un oyente lo recuerda como ese disco “tipo ópera” que grabó antes de entrar de lleno en la carrera presidencial.

Más que un álbum estrictamente operático, lo que construyó fue una selección de canciones asociadas al universo italiano y al canto de gran formato, con títulos que durante años han sido interpretados por voces cercanas al pop lírico, la canción melódica y el repertorio clásico popular. Esa mezcla es justamente la que hace que el disco se sienta distinto dentro de su perfil público, sobre todo para quienes solo lo conocían por su papel en la política o en los medios.

¿Cuál es el álbum “como de ópera” de Abelardo de la Espriella?

El trabajo que más se acerca a esa descripción es De Mi Alma Italiana. En la web oficial del hoy presidente electo, el disco aparece con ocho canciones: ‘O Sole Mio, Qué Será - Che Sarà, Por Ti Volaré, Buongiorno a Te, A Mi Manera, El Día Que Me Quieras, Caruso y Volare. El repertorio deja claro que la apuesta no fue por el vallenato, la música de campaña o el pop comercial más inmediato, sino por una identidad sonora apoyada en clásicos que remiten a Italia, al dramatismo vocal y a una estética mucho más teatral.

Esa faceta musical no se quedó ahí. En Spotify y YouTube Music también aparece Navegante, un álbum de 2022 con 11 canciones, donde figuran títulos como That’s Amore, Hallelujah, New York New York, Granada, La Vie En Rose, Buona Sera y No Llores Por Mí Argentina. Es decir, de la Espriella no solo probó una vez con la música, sino que armó una línea de repertorio internacional y clásico con la que intentó consolidar una imagen mucho más amplia que la del abogado mediático.

La faceta menos política del hoy presidente electo

La curiosidad alrededor de ese disco volvió a crecer tras su elección presidencial, justo porque abre una ventana distinta sobre un personaje que durante la campaña se mostró entre discursos, tarimas, símbolos de fuerza y hasta canciones proselitistas. En contraste con ese tono, De Mi Alma Italiana proyecta una imagen más ligada al gusto personal, al repertorio sentimental y a una puesta en escena elegante que él mismo ha conectado en su marca personal con expresiones como “mi alma italiana” y “mi corazón caribe”.

Al final, más allá de la política, el disco funciona como una rareza dentro de su trayectoria pública. No porque sea un álbum de ópera en sentido estricto, sino porque sí recoge esa sensibilidad de canción grande, intensa y dramática que suele quedar en la memoria como algo cercano a lo lírico. Y ahora que Abelardo de la Espriella llega a la Presidencia, esa etapa musical también vuelve a entrar en conversación entre quienes apenas están descubriendo que, además de campaña, poder y controversia, también grabó un álbum con Caruso, Por Ti Volaré y Volare.