Ella es la esposa de Gustavo Puerta, la novedad mundialista de Colombia que será papá

Gustavo Adolfo Puerta Molano nació en La Victoria, Valle del Cauca, y se desempeña como mediocampista. Su nombre empezó a sonar con fuerza en el fútbol colombiano por su proceso con selecciones juveniles, especialmente con la Sub-20, donde fue uno de los futbolistas destacados de una generación que volvió a poner sobre la mesa el talento joven del país.

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Su carrera profesional inició en Bogotá FC, club desde el que dio el salto al fútbol europeo. Después llegó al Bayer Leverkusen, equipo alemán con el que hizo parte de una etapa importante en su formación internacional. También tuvo paso por Hull City y actualmente aparece vinculado al Racing de Santander.

Más allá de su carrera deportiva, la novedad mundialista ha llamado la atención por su atractivo físico, así lo han comentado en redes sociales, pero también sobre quién la dueña del corazón del medio campista. El joven se encuentra viviendo una de las etapas más dulces y significativas de su vida tras confirmarse que se convertirá en padre por primera vez.

¿Quién es la esposa de Gustavo Puerta, jugador de la Selección Colombia?

La responsable de esta felicidad es su esposa, Valeria Valencia, una joven de 21 años que ha empezado a capturar la atención de los internautas y ya cuenta con una comunidad de más de 13 mil seguidores en sus redes sociales. La pareja, que ha preferido mantener un perfil relativamente reservado pero lleno de complicidad, dio el gran paso hacia el altar el pasado 12 de marzo de 2026, consolidando una unión que ahora se prepara para recibir a un nuevo integrante.

El anuncio del embarazo ha desatado una ola de mensajes de cariño y felicitaciones por parte de los aficionados del fútbol y amigos cercanos a la pareja. Según se ha podido conocer, los jóvenes esposos están a la espera de una niña, una noticia que los tiene visiblemente emocionados y planeando lo que será esta nueva faceta como padres primerizos a sus cortas edades.

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A pesar de su juventud —con Valeria de 21 años y Gustavo de 22—, ambos han demostrado una notable madurez al asumir compromisos tan importantes como el matrimonio y la llegada de su primogénita en el mismo año. Para el vallecaucano, este gran momento familiar llega en un punto crucial de su carrera profesional, donde la estabilidad emocional fuera de las canchas suele convertirse en el motor principal para el rendimiento deportivo de alto nivel.

Valeria Valencia, por su parte, empieza a perfilarse como una de las nuevas caras dentro del entorno de las parejas de los futbolistas de la ‘Tricolor’, destacándose por su frescura y el apoyo constante que le brinda al deportista en cada uno de sus proyectos. A través de las plataformas digitales, los seguidores de la pareja no pierden oportunidad para dejarles bendiciones en este camino que inician.

Con la llegada de su primera hija, Gustavo Puerta no solo se consolida como una de las realidades del fútbol colombiano de cara al futuro, sino que también anota el gol más importante de su vida en el ámbito personal, demostrando que el éxito y la felicidad se construyen en equipo tanto en la cancha como en el hogar.