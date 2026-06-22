Las palabras de Ana Lucía Pineda, esposa de De la Espriella por su victoria: “Aquí estamos las mujeres de Colombia”

El triunfo de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial sigue generando reacciones en todos los sectores, y una de las voces más esperadas era la de su esposa, Ana Lucía Pineda. Tras consolidarse los resultados del preconteo que dan al abogado barranquillero como el próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030, la nueva primera dama de la nación recurrió a sus plataformas digitales para expresar su alegría.

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A través de su cuenta oficial de Instagram, Pineda compartió una imagen acompañada de una dedicatoria directa al nuevo jefe de Estado, reflejando el ambiente de celebración familiar: “Felices y orgullosos de ti, mi amor. Te amamos, Presidente. Colombia avanza por el camino de la democracia y las oportunidades para todos”, manifestó, sumándose al discurso institucional de optimismo que ha caracterizado al equipo del mandatario electo.

Sin embargo, más allá de la felicitación inmediata, la empresaria ya había dejado en claro su visión política y social en una extensa publicación previa. En ella, Pineda extendió un profundo agradecimiento al electorado femenino que respaldó la campaña, acuñando un término alineado con la retórica de su esposo: las “Tigresas de la Patria”. “Gracias, mujeres valientes, por su fuerza, entrega, valentía y liderazgo. Ustedes fueron el alma de esta campaña y una pieza fundamental en cada paso de este camino”, destacó.

Un enfoque basado en la fe, la familia y el servicio social

En su pronunciamiento, la futura primera dama enfatizó el rol que desempeñará el liderazgo femenino bajo la nueva administración, vinculándolo estrechamente con valores de corte tradicional y religioso. “Aquí estamos las mujeres de Colombia, listas para apoyar y defender nuestra nación, sus principios, sus valores cristianos y la familia como base fundamental de la sociedad”, sentenció, dejando claras las banderas ideológicas que guiarán su gestión en el Palacio de Nariño.

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Asimismo, Pineda aprovechó para perfilar las poblaciones vulnerables que priorizará desde su despacho una vez se surta el proceso de empalme y posesión oficial. En sus palabras, se declaró “dispuesta a servirle a nuestros niños, mujeres y abuelitos”, señalando los tres ejes que concentrarán su agenda de asistencia social y comunitaria.

Finalmente, no dudó en elogiar la disciplina de su esposo durante los meses de contienda, agradeciéndole por “despertar el patriotismo y la fe en un mejor país”. Con este mensaje de respaldo absoluto, Ana Lucía Pineda se prepara para asumir un rol activo en la escena pública nacional, consolidándose no solo como la coequipera del presidente electo, sino como la llamada a liderar

Sus amigos cercanos y más figuras que apoyan el movimiento le han dejado mensajes de felicitación y han resaltado su liderazgo durante la campaña del presidente electo: “Colombia tiene el privilegio de contar con tu corazón y liderazgo! serás una gran Primera Dama”.