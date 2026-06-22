Atención: Gobierno Petro ya ordenó liquidar el Ministerio de la Igualdad

Tras la orden de la Corte Constitucional que le pedía al Gobierno Nacional volver a pasar el proyecto de ley de la creación del Ministerio de la Igualdad por el Congreso y su posterior hundimiento, la eliminación de esa entidad era inminente. Pues bien, en las últimas horas se conoció que la administración del presidente Gustavo Petro ya expidió el decreto con el cual ordenan la liquidación del ministerio.

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“Liquídese el Ministerio de Igualdad y Equidad creado mediante la Ley 2281 de 2023, y definida su estructura por el Decreto 1075 de 2023, como organismo principal del sector central de la rama ejecutiva en el orden nacional, rector del Sector Administrativo de Igualdad y Equidad y de sus entidades adscritas o vinculadas”, reza el decreto publicado por el medio de comunicación Red+ Noticias.

Así se hundió el Ministerio de la Igualdad

La situación del Ministerio de la Igualdad empezó como un sueño y una promesa del presidente Gustavo Petro y su vicepresidenta Francia Márquez. Poco a poco se convirtió en un enredo burocrático y en una de las entidades más vilipendiadas del Estado colombiano.

Inicialmente, Francia Márquez fue la que enarboló las banderas de esta entidad, pero las dificultades propias de poner a andar un ministerio desde cero y la baja ejecución presupuestal que tuvo desde sus inicios minaron la credibilidad con la que contaba: dejó de ser la esperanza de millones de personas para superar la desigualdad y se volvió un dolor de cabeza para el gobierno Petro.

La Corte Constitucional revisó varias demandas en su contra y en 2024 declaró inexequible la ley que creó el MinIgualdad por vicios de trámite. Sin embargo, le dio al Gobierno la posibilidad de tramitar una nueva ley: tendría hasta el 20 de junio de 2026 para conseguir que el Congreso aprobara una nueva ley que cumpliera todos los requisitos para revivir a la entidad. El Gobierno no consiguió llevar adelante ese trámite y, tras el fin de la legislatura, el proyecto acabó naufragando.

Entre tanto, los trabajadores del Ministerio de la Igualdad se han manifestado y han llamado la atención de la opinión pública debido a que quedarán sin empleo una vez la cartera ministerial cierre sus puertas.