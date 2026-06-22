“Abelardo, ¿decime qué se siente tener de opositora a tanta gente?”: fuertes mensajes de Diana Ángel contra el presidente electo

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La actriz y presentadora Diana Ángel generó debate en redes sociales luego de pronunciarse sobre los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia, en las que el abogado Abelardo de la Espriella fue elegido como nuevo presidente del país para el periodo 2026-2030.

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Tras conocerse el resultado preliminar que dio como ganador al candidato del movimiento Defensores de la Patria, la artista publicó varios mensajes en su cuenta de X, donde cuestionó algunos aspectos relacionados con la jornada electoral y expresó su preocupación por la diferencia ajustada entre los dos candidatos.

Diana Ángel genera polémica tras victoria de Abelardo de la Espriella: habló de los votos y el escrutinio

Ángel, quien durante los últimos años ha sido asociada con posiciones cercanas a algunas de las ideas del gobierno progresista del presidente saliente Gustavo Petro, escribió una serie de comentarios que rápidamente generaron reacciones entre sus seguidores y usuarios de la plataforma.

Uno de sus primeros mensajes estuvo dirigido directamente al presidente electo. “Abelardo, ¿decime qué se siente? Tener de opositora a tanta gente?”, escribió la actriz en medio de la discusión política que surgió tras la victoria de De la Espriella.

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En otra publicación, la artista cuestionó algunas expresiones utilizadas durante las celebraciones posteriores a la elección. “En un Estado laico, que le vengan a decir a uno puño en alto ‘que viva Cristo Rey’... ¡Bueeee!”, manifestó. Incluso comparó el primer discurso presidencial en Barranquilla como un concierto del cantante vallenato Silvestre Dangond.

La actriz también hizo referencia a la diferencia de votos entre el ganador y el segundo lugar, señalando que el margen fue reducido. “¿La voluntad mayoritaria? ¿De 200.000 votos?”, escribió, al reaccionar a la ventaja obtenida por De la Espriella sobre el senador Iván Cepeda.

Posteriormente, Ángel expresó su sorpresa por el resultado electoral y aseguró que la situación le parecía inesperada. “Ahora sí quedé loca... entré en un metaverso”, publicó.

Además, hizo comentarios sobre algunas imágenes del cierre de campaña del presidente electo, especialmente sobre el vehículo con protección de seguridad utilizado por De la Espriella durante una caravana en Barranquilla. “Yo no me imagino a Iván Cepeda en un papamóvil como ese”, afirmó, en referencia a la cápsula antibalas en la que se movilizó el dirigente político.

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Sin embargo, la actriz también llamó a mantener la calma y reconoció la importancia del proceso institucional de revisión de resultados. “Nunca en Colombia habíamos tenido una votación tan alta y tan reñida. Somos la mitad. Hay que esperar el escrutinio, que es la etapa legal y oficial. Pase lo que pase, debemos demostrar que votamos por la paz y por la vida”, escribió.

Los resultados preliminares de la segunda vuelta presidencial indican que Abelardo de la Espriella obtuvo más de 12,9 millones de votos, equivalentes al 49,66 % de la votación, mientras que Iván Cepeda alcanzó cerca de 12,7 millones de sufragios, correspondientes al 48,70 %.

Con el 99,98 % de las mesas informadas en el conteo preliminar, De la Espriella se impuso por una diferencia superior a los 200.000 votos, aunque Cepeda anunció que solicitará la impugnación de 33.000 mesas electorales, por lo que el proceso continuará con los escrutinios oficiales.

La elección convirtió a De la Espriella en el sucesor de Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en una jornada que representa un cambio en el panorama político del país. Su triunfo consolida una propuesta de derecha enfocada en la seguridad, el fortalecimiento de la autoridad del Estado y el crecimiento económico.

Durante su campaña presidencial, el mandatario electo planteó una política de mayor firmeza frente a la criminalidad, con propuestas como la construcción de megacárceles de máxima seguridad, el fortalecimiento de la Fuerza Pública y una mayor presencia militar en diferentes regiones.

También anunció que buscará modificar la estrategia de Paz Total impulsada por el gobierno saliente, al considerar que se necesitan medidas más estrictas contra los grupos armados ilegales.

En materia económica, De la Espriella propuso impulsar un crecimiento anual del 7 %, reducir cargas tributarias para empresas y promover proyectos relacionados con el fracking para fortalecer la autosuficiencia energética del país.

Su programa incluye además iniciativas sociales y tecnológicas como la entrega de computadores, acceso gratuito a conectividad para estudiantes, formación de cuidadoras y el uso de herramientas como blockchain e inteligencia artificial para mejorar la transparencia estatal y combatir la corrupción.

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Mientras avanzan los procedimientos electorales y continúan las reacciones de diferentes sectores políticos y sociales, las declaraciones de Diana Ángel reflejan la tensión que persiste tras una de las elecciones más reñidas de los últimos años en Colombia.