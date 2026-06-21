Francisca Estevez de ‘La Primera Vez’ hizo público su voto por Iván Cepeda e invitó a votar a sus seguidores

En una jornada electoral en la que no solo hablaron los candidatos, sino también las redes, Francisca Estévez, actriz reconocida por protagonizar La primera vez, hizo público su voto por Iván Cepeda y se sumó a la larga lista de figuras que decidieron dejar clara su postura política en plena segunda vuelta presidencial. Estévez es una de las caras más visibles de su generación gracias a la serie colombiana de Netflix, donde interpreta a Eva Samper.

Le puede interesar:

La actriz compartió su respaldo al candidato del Pacto Histórico usando el símbolo con el que la campaña se ha venido identificando en esta recta final, en un gesto que rápidamente comenzó a moverse entre seguidores, cuentas de opinión y usuarios que siguen de cerca cada guiño político de celebridades e influenciadores.

Pero su pronunciamiento no se quedó solo en la imagen. También compartió en sus historias “Las Rimas Presidenciales”, la canción de Edson Velandia y Adriana Lizcano, publicada el 19 de abril de 2026, y que con el paso de las semanas terminó entrando de lleno en la conversación electoral alrededor de la candidatura de Iván Cepeda.

¿Quién es Francista Estévez de la Primera Vez?

Francisca Estévez no es una figura menor dentro del entretenimiento colombiano actual. Su nombre quedó instalado con fuerza entre audiencias jóvenes tras el éxito de La primera vez, una serie ambientada en la Bogotá de los setenta que la puso en el centro del radar cultural y digital.

Por eso, cada movimiento suyo en redes tiene eco. Mucho más cuando ocurre en medio de una segunda vuelta tan polarizada, donde la disputa entre Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella también se ha jugado en el terreno de los símbolos, los audios virales y las adhesiones públicas.

¿Qué dijo la Registraduría sobre la seguridad electoral hoy?

En el marco de la segunda vuelta presidencial, la Registraduría Nacional y la Procuraduría reiteraron la prohibición del uso de celulares y de cámaras fotográficas o de video dentro de los puestos de votación entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m. La única excepción para los ciudadanos es mostrar la cédula digital al jurado al momento de votar.

La entidad también precisó que, en el caso de los testigos electorales debidamente acreditados y los observadores autorizados, el uso de celulares o cámaras está permitido solo a partir de las 4:00 p. m., es decir, una vez cierre la jornada de votación.

A eso se suma que la Registraduría informó la puesta en marcha del Plan Democracia, una estrategia con la que se definió atención reforzada en puestos de votación que requieren mayores medidas de seguridad, con el objetivo de garantizar elecciones libres y en paz.

La segunda vuelta presidencial de este 21 de junio enfrenta a Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, en una jornada en la que la Registraduría habilitó sus plataformas oficiales para consultar información electoral, resultados y servicios de la elección.