“Voté por un país para todos”: Sofia Petro mandó contundente mensaje tras su respaldo en urnas a Cepeda

En medio de la segunda vuelta presidencial de este domingo 21 de junio, una de las imágenes que también llamó la atención en la jornada electoral fue la presencia de Sofía Petro junto al presidente Gustavo Petro durante el momento en que el mandatario ejerció su derecho al voto en Bogotá. La jornada electoral se desarrolla hoy en todo el país entre los candidatos Iván Cepeda y Abelardo De la Espriella, con mesas abiertas entre las 8:00 a. m. y las 4:00 p. m.

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Aunque el foco político estaba puesto en el voto del jefe de Estado, su hija también terminó llevándose parte de la conversación en redes por el mensaje que difundió después. Según el texto que circuló junto a su publicación, Sofía Petro explicó que su voto fue, entre otras razones: “por los que salieron desde hace horas en la chalupa, por los jóvenes que dan todo por defender su derecho a la educación pública, por los campesinos, por las mamás de La Escombrera, de Soacha y las madres que están buscando a sus hijos”.

En semanas recientes ya había intervenido en el debate electoral con mensajes sobre un país “en el que todas las personas sean bienvenidas”, y en años anteriores también había fijado postura en defensa de la educación pública.

No es un listado menor. La Escombrera, en Medellín, sigue siendo uno de los símbolos más dolorosos de la búsqueda de personas desaparecidas, mientras que las Madres de Soacha representan una de las luchas más visibles por verdad, justicia y reparación en Colombia.

Sofia y Antonella Petro han hecho campaña desde el humor

A ese momento político se sumó otro elemento mucho más pop, pero igualmente eficaz para mover conversación digital: la recreación o guiño a una escena de Chepe Fortuna, la telenovela de RCN que sigue siendo una referencia cultural reconocible en redes.

Por eso la aparición de Sofía Petro no solo dio de qué hablar por acompañar a su papá en las urnas, sino por la manera en que su mensaje se cruzó con esa estética de redes en la que una referencia televisiva puede volverse comentario político en cuestión de minutos.