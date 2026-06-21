“Quedé supremamente impactado con su elocuencia”: Yeferson Cossio a Iván Cepeda y le hizo una comparación con Petro

Iván Cepeda, candidato presidencial y Yeferson Cossio, creador de contenido. (Foto: Captura de pantalla transmisión en Kick - 20 de junio de 2026)

Yeferson Cossio le confesó a Iván Cepeda que estaba sorprendido por su elocuencia

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Durante la transmisión en vivo que realizó con el candidato presidencial Iván Cepeda, el creador de contenido Yeferson Cossio aseguró que quedó sorprendido por la forma en que se expresa luego de ver el programa que hizo con Fuck News y aprovechó para comparar su estilo de comunicación con el del presidente Gustavo Petro.

En medio de la conversación, Cossio elogió la capacidad oratoria del candidato y afirmó que le generó una impresión positiva.

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Cossio le confesó a Iván Cepeda que quedó sorprendido por su elocuencia

“Quedé supremamente sorprendido con lo elocuente que es usted, cómo se expresa. Y wow, en serio que wow”, manifestó.

El influenciador aclaró que sus comentarios no tenían la intención de cuestionar al presidente Petro, pero señaló que percibe diferencias entre ambos estilos de comunicación.

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“Obviamente no en pro de hablar mal del señor Petro ni mucho menos, pero la comunicación del señor Petro no va por el lado de uno decir: ‘Él me representa’. Mientras que cuando estaba hablando usted, uno sí”, expresó.

Ante el comentario, Cepeda respondió que se trata de estilos distintos y aseguró que, más allá de las formas, lo importante es la coherencia entre las ideas y la trayectoria de cada persona.

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“Lo importante es qué piensan y, sobre todo, si eso que piensan y dicen que piensan responde a su vida”, afirmó.

El candidato sostuvo que en la sociedad existen muchas apariencias y que los ciudadanos deben analizar si los líderes políticos son auténticos o intentan proyectar una imagen que no corresponde con su realidad.

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“La pregunta que uno debería hacerse es si esas personas están diciendo lo que realmente ellas son, responden a lo que han sido en su vida o están intentando engañarnos o mostrarnos algo con lo que quieren confundirnos”, señaló.

Cepeda también hizo referencia a la importancia de la honestidad en la política y dijo que “uno debe ser veraz. Por eso mi campaña ha utilizado el eslogan del poder de la verdad. Yo creo en la verdad. Creo que hay que decir la verdad”.

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Sin embargo, el candidato agregó que la perfección no existe y reconoció que todos los seres humanos pueden equivocarse. “No que no diga mentiras de vez en cuando, claro, eso sería una impostura, sería ya una mentira”.

Finalmente, sostuvo que “hay que buscar realmente la autenticidad de lo que se piensa y sobre esa base decirnos con toda la tranquilidad cada quien cómo ve esto y ver si podemos encontrar en ese diálogo algo que nos identifique”.