Jhonny Rivera le dio la espalda a sus colegas de la música popular que apoyan a Abelardo de la Espriella

Colombia vive hoy una jornada electoral definitiva con la celebración de la segunda vuelta presidencial, en la que millones de ciudadanos están llamados a las urnas para elegir al próximo jefe de Estado para el periodo 2026-2030. Tras una primera vuelta en la que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, los votantes decidirán entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella.

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Más de 41 millones de colombianos están habilitados para ejercer su derecho al voto en una contienda que ha estado marcada por la polarización y el intenso debate sobre el futuro nacional. La jornada se desarrolla bajo estrictas medidas de seguridad y vigilancia institucional, con la participación de organismos electorales, observadores nacionales e internacionales y miles de testigos en todo el territorio.

Mientras que en el mundo digital, las figuras del entretenimiento también han tomado su postura ante los dos extremos que se encuentran en la urnas. De hecho, hace tan solo unos días, la música popular volvió a meterse de lleno en la conversación electoral en Colombia, esta vez por cuenta de varios artistas del género que aparecieron públicamente respaldando la campaña de Abelardo de la Espriella.

Como en campaña todo puede terminar convertido en coro, video o frase viral, el momento no pasó desapercibido porque algunos de ellos incluso adaptaron la letra de ‘MLP’, una de las canciones más reconocidas de Yeison Jiménez, para mostrar su apoyo al candidato.

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Entre los artistas que hicieron parte del encuentro estuvieron Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñones, Alzate y Sonia Restrepo, viuda de Yeison Jiménez, nombres de peso dentro de la música popular colombiana. Los cantantes hicieron parte de un espacio con De la Espriella, quien aprovechó el momento para agradecerles públicamente su respaldo, pero uno de los artistas más queridos de este género no hizo parte: Jhonny Rivera.

¿Jhonny Rivera votará por Aberlado de la Espriella?

Ante el masivo apoyo de sus colegas hacia el candidato de Defensores por la Patria, Jhonny Rivera habló sin filtros por medio de sus redes sociales, en donde fue claro que no le indicaría a sus fans por quien votar y que si lo siguen es por su música. “Imposible no hablar de política, pero no voy a expresar ninguna inclinación porque yo a ustedes los quiero mucho, independiente cual sea su inclinación política. Ustedes llegaron a mi por mi música y yo respeto lo que usted piensa, por usted crea (...)" expresó.

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El artista indicó que las redes ya estaban llenas de información y desinformación por lo que él no tenía por qué explicarles a quién elegir en tan crucial momento. “Mi llamado es que no se desgasten tratando que X o Y persona piense como ustedes porque no lo van a lograr".



