“Es imposible que Colombia tenga 12 millones de hpt**”: Piter Albeiro tras derrota de Cepeda

Imagen de Piter Albeiro tomada de las reddes sociales. Foto Abelardo de la Espriella - Publimetro e Iván Cepeda (Foto X Iván Cepeda descargada 2 de noviembre 2023)

¡Sigue a Publimetro en Google y recibe las últimas noticias de Colombia y el mundo!

La victoria de Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta presidencial no solo dejó celebración entre sus seguidores, también abrió una nueva oleada de comentarios, críticas y peleas en redes sociales. Uno de los que no se quedó callado fue Piter Albeiro, quien lanzó una dura frase contra quienes votaron por Iván Cepeda.

El comediante y empresario reaccionó en su cuenta de X luego de conocerse el triunfo de De la Espriella, en una elección cerrada que dejó al país partido en dos bloques políticos. De acuerdo con el preconteo reportado por El País, De la Espriella obtuvo el 49,65 % de los votos, mientras que Cepeda alcanzó el 48,71 %, con una diferencia de menos de 250.000 sufragios.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢 📲 >>> “Muerta de hambre”: Levy Rincón arremetió contra Vicky Dávila por entrevista con De la Espriella

La frase de Piter Albeiro contra votantes de Cepeda

En medio de la euforia por el resultado, Piter Albeiro publicó un mensaje que rápidamente generó conversación por el tono que usó contra los millones de ciudadanos que respaldaron al candidato del Pacto Histórico.

“Es imposible que Colombia tenga 12 millones de hptas, es imposible”, expresó mediante X.

La frase hace referencia a los más de 12 millones de votos que recibió Iván Cepeda en la segunda vuelta. Según el reporte de El País, el candidato de izquierda obtuvo 12.691.709 votos, mientras que Abelardo de la Espriella alcanzó 12.937.333 votos, con el 99,8 % de las mesas informadas en el preconteo.

El comentario de Piter Albeiro se suma a una jornada poselectoral marcada por la tensión, pues la diferencia entre ambos candidatos fue estrecha y el presidente saliente, Gustavo Petro, pidió esperar el escrutinio oficial antes de dar por cerrado el proceso.

De la Espriella ganó una elección muy apretada

El resultado marcó un fuerte giro político en Colombia. Medios internacionales como The Guardian reportaron que De la Espriella ganó la segunda vuelta con cerca de 12,91 millones de votos, superando a Cepeda por poco más de 248.000 votos, según el avance del conteo preliminar.

Que no se lo cuenten en la calle 📲 >>> Francisca Estevez de ‘La Primera Vez’ hizo público su voto por Iván Cepeda e invitó a votar a sus seguidores

La elección enfrentó dos proyectos completamente distintos: De la Espriella, candidato de derecha del movimiento Defensores de la Patria, y Cepeda, senador de izquierda respaldado por el Pacto Histórico. Durante toda la campaña, ambos sectores protagonizaron una fuerte disputa política y digital, con ataques cruzados, denuncias y mensajes virales.

De hecho, El País describió la jornada como una elección atravesada por el miedo, la rabia y la polarización, un ambiente que terminó trasladándose a redes sociales apenas se conocieron los resultados.

Redes divididas tras la victoria

La publicación de Piter Albeiro abrió debate porque, para algunos usuarios, fue una reacción de desahogo tras el triunfo de su candidato; para otros, fue un ataque directo contra millones de votantes que ejercieron libremente su derecho al voto.

Aunque el comentario fue hecho en tono de crítica política, el lenguaje usado por el comediante encendió todavía más la discusión en X, donde los resultados electorales se convirtieron en tendencia durante la noche.

Por ahora, De la Espriella es el ganador según el preconteo y asumiría el próximo 7 de agosto, acompañado por José Manuel Restrepo como vicepresidente. Sin embargo, como ocurre en toda elección, el resultado definitivo deberá quedar consolidado tras el escrutinio oficial.

Lo cierto es que, más allá de los tarjetones, la contienda también dejó claro que la pelea política en Colombia no termina cuando cierran las urnas. Muchas veces apenas empieza en redes, y esta vez Piter Albeiro se metió de frente en esa conversación con una frase que no pasó de agache