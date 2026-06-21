“Muerta de hambre”: Levy Rincón arremetió contra Vicky Dávila por entrevista con De la Espriella

La recta final de la segunda vuelta presidencial en Colombia también se ha jugado en redes sociales, transmisiones en vivo y entrevistas con alto voltaje político. En ese ambiente, el creador de contenido Levy Rincón lanzó una fuerte crítica contra Vicky Dávila por la entrevista que la periodista le hizo a Abelardo de la Espriella el sábado 20 de junio, un día antes de la jornada electoral.

La conversación entre Dávila y De la Espriella se realizó desde Barranquilla, en el cierre de campaña del candidato de derecha, y dejó varias declaraciones polémicas. Durante esa entrevista el aspirante presidencial dijo que, si el Gobierno desconoce el orden constitucional, el Ejército debería intervenir para restaurarlo. También habló de sus propuestas, cantó vallenatos y rancheras, y recibió regalos de la entrevistadora.

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Levy Rincón - Abelardo de la Espriella

Levy Rincón criticó a Vicky Dávila antes de las elecciones

Tras la transmisión, Levy Rincón publicó en su cuenta de X un mensaje cargado de insultos y señalamientos contra Dávila, cuestionando lo que considera un cambio de postura de la periodista frente a De la Espriella.

En su publicación, Rincón aseguró que Dávila antes señalaba al candidato con duros calificativos y ahora, según él, lo presenta como una figura positiva en la recta final electoral. Debido al tono del mensaje, que incluye insultos personales y acusaciones graves, sus palabras deben entenderse como una opinión del creador de contenido y no como hechos comprobados.

El comentario de Rincón se dio en una campaña marcada por ataques entre sectores políticos, figuras mediáticas e influenciadores. De la Espriella llegó a la segunda vuelta como candidato del movimiento Defensores de la Patria, con una estrategia de fuerte tono patriótico, confrontacional y con amplio despliegue digital. La elección entre De la Espriella e Iván Cepeda como una contienda atravesada por miedo, rabia y alta polarización.

La entrevista que encendió comentarios

La entrevista de Vicky Dávila a De la Espriella tomó relevancia porque se dio en la última jornada antes de las elecciones, cuando los candidatos ya no podían realizar actos públicos tradicionales de campaña, pero sí tenían presencia en medios, redes y transmisiones digitales.

En ese espacio, De la Espriella se mostró confiado de cara a los resultados y pidió a sus seguidores no confiarse. También defendió sus posturas sobre orden público y oposición, en medio de una campaña en la que ha sido señalado por su discurso de mano dura, reducción del Estado y propuestas de seguridad radicales.

El mensaje de Levy Rincón terminó sumándose a esa conversación nacional sobre el papel de periodistas, influenciadores y plataformas digitales en la contienda. Para algunos sectores, las entrevistas de cierre permiten contrastar propuestas y posturas. Para otros, terminan funcionando como vitrinas políticas que refuerzan simpatías ya conocidas.

Lo cierto es que la transmisión entre Dávila y De la Espriella no pasó de agache. Entre las frases del candidato, el tono de la entrevista y la reacción de Levy Rincón, el cierre electoral volvió a demostrar que en Colombia la política no solo se pelea en urnas, debates y plazas públicas. También se disputa en X, en vivos y publicaciones que, en cuestión de minutos, pueden prender otro incendio en redes.