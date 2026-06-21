Aberlado De la Espriella será el próximo presidente de Colombia, según los resultados del preconteo

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Después de consolidarse los resultados oficiales del preconteo nacional, Aberlado De la Espriella se convirtió en el próximo presidente de Colombia para el periodo constitucional 2026-2030, asumiendo la jefatura del Estado en una de las contiendas políticas más luchadas en los últimos años.

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Según el boletín 15, el cuál sería en 99,24 % de mesas informadas, Abelardo De la Espriella ganó en el preconteo con 12.878.969 votos es el 49,68 % y con Iván Cepeda con 12.617.038 votos es el 48,67 %, la diferencia es de algo más de 275.000 votos.

Sin embargo, el presidente Petro, solicitó esperar los escrutinios y dijo que: “La votación casi empatada, nadie llega al 50 % obliga a esperar los escrutinios”.

Perfil del nuevo mandatario de los colombianos

Abelardo de la Espriella Otero, nacido en Bogotá en 1978 y criado en Montería, Córdoba, asume el poder bajo la lupa de organizaciones defensoras de derechos humanos debido a su trayectoria como litigante penalista.

A través de su firma De la Espriella Lawyers, construyó su notoriedad pública defendiendo a personajes altamente cuestionados por la justicia, incluyendo a figuras vinculadas con la parapolítica, a David Murcia Guzmán, cerebro de la captadora ilegal DMG, y a Álex Saab, señalado como testaferro del régimen de Nicolás Maduro. Como personaje público, era cercano a varías figuras políticas pero no había ocupado ningún cargo antes de este.

Reformas clave y la agenda de orden público

La plataforma de gobierno del presidente electo introduce transformaciones drásticas en materia de seguridad ciudadana e institucional.

Su plan contempla la fumigación aérea inmediata de cultivos de uso ilícito mediante aspersión, el robustecimiento presupuestal de la Fuerza Pública, la creación de un bloque de búsqueda especializado contra la extorsión comercial y la implementación de una “primera línea de seguridad” conformada de forma integral por veteranos y reservistas de las Fuerzas Armadas.

Esta estrategia de control social se complementa con la activación de un bloque de búsqueda contra la extorsión y un agresivo aumento de recursos para el pie de fuerza tradicional.

Coaliciones y fórmula vicepresidencial

La viabilidad técnica de este modelo restrictivo recae sobre su fórmula vicepresidencial, José Manuel Restrepo, economista con posgrados en la London School of Economics y la Universidad de Bath. Restrepo, quien fungió como ministro de Comercio y Hacienda en el gobierno de Iván Duque, representa el ala técnica que buscará financiar la expansión de la Fuerza Pública y reajustar el presupuesto del sistema de salud nacional.

Políticamente, el triunfo se consolidó gracias al respaldo del partido Salvación Nacional, liderado por Enrique Gómez Martínez, mediante la cuestionada estrategia de la ‘lista del Tigre’. Esta plataforma institucional, sumada a la recolección previa de 4,8 millones de firmas, le dio el soporte legal a una candidatura que promete un viraje de extrema derecha en el manejo del orden público del país.