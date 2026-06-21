En vivo|Elecciones 2026: así vota Bogotá en la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

Bogotá vive una nueva jornada clave para definir quién llegará a la Casa de Nariño. Desde temprano, miles de ciudadanos comenzaron a asistir a los puestos de votación para participar en la segunda vuelta presidencial entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, en una contienda que ha estado marcada por la polarización política y la disputa por el voto de centro. La Registraduría dispuso el seguimiento oficial en tiempo real de los resultados de las elecciones presidenciales de 2026.

Resultados en Bogotá hoy: quién va ganando entre Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella

La capital ya había mostrado un comportamiento electoral particular en la primera vuelta. De acuerdo con resultados oficiales citados por medios nacionales, Iván Cepeda se impuso en Bogotá con 1.706.249 votos, equivalentes al 41,67 % del total de la ciudad, lo que dejó a la capital como uno de sus principales bastiones rumbo a la definición presidencial.

VOTOS DE LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL EN BOGOTÁ

BOLETÍN 7

Mesas informadas: 46% de las mesas informadas

IVÁN CEPEDA: 1.513,995, 53,14%

ABELARDO DE LA ESPRIELLA: 1,274,525, 44,73%