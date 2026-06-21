Ella fue la primera esposa de Abelardo de la Espriella, el virtual presidente de Colombia

El nombre de Abelardo de la Espriella volvió a ocupar buena parte de la conversación nacional después de imponerse en la primera vuelta presidencial del pasado domingo 31 de mayo de 2026, resultado que lo dejó en segunda vuelta frente a Iván Cepeda. El candidato de derecha logró capitalizar el voto antipetrista, un discurso contra la política tradicional y una imagen de outsider que terminó impulsándolo en las urnas.

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Mientras el país debate sus propuestas, su estilo confrontacional y el escenario político que se abre de cara al balotaje, también han vuelto a circular detalles sobre su vida personal, una dimensión que el propio candidato ha hecho parte de su narrativa pública durante la campaña.

De la Espriella nació en Bogotá en 1978, pero fue criado en Montería, Córdoba, un dato que ha sido clave en la imagen caribeña que ha construido durante su trayectoria como abogado, empresario y ahora candidato presidencial. Su nombre se hizo conocido mucho antes de la política electoral por su participación en casos judiciales de alto impacto mediático y por una presencia pública marcada por entrevistas, polémicas, libros, negocios y redes sociales.

¿Quién fue la primera esposa de Abelardo de la Espriella?

Antes de su actual matrimonio con Ana Lucía Pineda, Abelardo de la Espriella estuvo casado con Yoly Illidge, una abogada que, según reportes de prensa reciente, fue su primera esposa. La relación inició formalmente en 2001 y terminó tres años después, en 2004.

Ese primer matrimonio ha tenido un perfil mucho más discreto que la vida pública actual del candidato. A diferencia de su relación con Ana Lucía Pineda, quien ha aparecido de manera más visible durante la campaña presidencial, Illidge se ha mantenido lejos del foco mediático y su nombre rara vez aparece en los perfiles que reconstruyen la trayectoria personal de De la Espriella.

Según la información disponible, de ese primer vínculo no nacieron hijos. Tras la separación, el abogado rehizo su vida sentimental años después con Ana Lucía Pineda, administradora de empresas monteriana y madre de sus cuatro hijos: Lucía, Salvador, Filippo y Francesca.

El primer matrimonio de De la Espriella ocurrió en una etapa temprana de su vida profesional, cuando todavía estaba consolidando su camino dentro del derecho y antes de convertirse en una figura mediática de alcance nacional. Por eso, para muchos seguidores de la campaña, este dato ha resultado llamativo: el candidato que hoy proyecta una imagen familiar junto a Ana Lucía Pineda tuvo una primera unión que se mantuvo en un perfil mucho más reservado.

En entrevistas y relatos públicos retomados por medios, De la Espriella ha explicado que esa relación terminó por la juventud de ambos y por una falta de compatibilidad para sostener el matrimonio a largo plazo. La ruptura, según esa versión, no estuvo marcada por una controversia pública, sino por una decisión personal tomada antes de que el abogado alcanzara el nivel de exposición que tiene actualmente.

¿Quién es Ana Lucía Pineda, su actual esposa?

Ana Lucía Pineda es la actual esposa de Abelardo de la Espriella. De acuerdo con reportes recientes, es administradora de empresas, nació en Montería y ha trabajado junto al candidato en proyectos familiares y empresariales. La pareja tiene cuatro hijos y ha mantenido una imagen pública mucho más visible durante la campaña presidencial.

En los últimos meses, Pineda también ha tenido presencia en redes sociales, donde ha compartido parte de su vida familiar, rutinas personales y actividades relacionadas con la campaña. Además, ha sido vinculada con iniciativas de apoyo femenino al candidato, en medio de una estrategia política que ha buscado fortalecer la identidad del movimiento Defensores de la Patria.

Su papel también podría tomar mayor relevancia si De la Espriella gana la segunda vuelta presidencial. Según reportes de prensa, Pineda ha dicho que, en caso de llegar a ocupar el rol de primera dama, le gustaría trabajar por temas relacionados con niñez, mujeres, defensa de la vida y familia.

La vida privada de los candidatos suele entrar en la conversación pública cuando una campaña presidencial avanza hacia sus momentos decisivos. En el caso de De la Espriella, su historia familiar se cruza con una imagen cuidadosamente construida, abogado fuerte, figura caribeña, empresario, esposo, padre y candidato de derecha que busca presentarse como alternativa frente al petrismo.

Sin embargo, también es importante hacer una lectura con cuidado. Que la vida personal de un aspirante presidencial despierte interés no significa que todos sus vínculos deban ser convertidos en espectáculo. En este caso, la relevancia del primer matrimonio aparece más como un dato biográfico que ayuda a reconstruir una etapa menos conocida del candidato, no como un elemento central de su propuesta política.

Lo cierto es que, tras ganar la primera vuelta, Abelardo de la Espriella quedó instalado como uno de los protagonistas de la conversación nacional. Y con esa exposición, también vuelven al debate los capítulos menos conocidos de su vida antes de convertirse en uno de los nombres más comentados de la política colombiana.