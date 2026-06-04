“Usted no es ningún tigre, es una gallina”: Adelina Guerrero, esposa de Benedetti a De La Espriella

Foto Adelina Guerrero enfrenta a Abelardo De La Espriella tras ataque a Benedetti: “Es una gallina”.

La recta final de la campaña presidencial en Colombia sigue elevando la tensión entre los diferentes sectores políticos. Esta vez, la controversia se trasladó a las redes sociales, donde se produjo un fuerte cruce de mensajes entre el candidato Abelardo De La Espriella, el ministro del Interior Armando Benedetti y su esposa, Adelina Guerrero Covo.

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La discusión comenzó luego de que De La Espriella cuestionara públicamente una posible vinculación de Benedetti a la campaña del candidato Iván Cepeda para la segunda vuelta presidencial.

Nueva pelea en campaña presidencial: Adelina Guerrero lanza duro mensaje contra Abelardo De La Espriella

Durante una intervención, el aspirante presidencial aseguró que el ministro del Interior es un supuesto “comprador de votos” y afirmó que su presencia en una campaña obedecería a esa capacidad electoral.

“Están llamando a Benedetti porque es un comprador de votos consuetudinario. A Benedetti no lo llaman por su inteligencia, por su agudeza o porque sea gran estratega político”, manifestó De La Espriella.

El candidato también recordó las grabaciones divulgadas años atrás sobre presuntas irregularidades electorales y señaló que, según su criterio, esos hechos no han tenido consecuencias judiciales. Además, hizo referencia a denuncias de presunta violencia intrafamiliar que en el pasado involucraron al actual ministro.

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Las declaraciones provocaron una rápida reacción de Benedetti, quien respondió a través de sus redes sociales utilizando una comparación relacionada con el triunfo del Junior de Barranquilla sobre Atlético Nacional en la final del fútbol colombiano.

“La bella está preocupada por si sueltan a la bestia. Alguien se parece al Nacional hoy, salió la bestia del Junior y acabó con todo”, escribió el funcionario.

Sin embargo, una de las respuestas que más llamó la atención fue la de Adelina Guerrero, quien decidió intervenir directamente en la polémica y lanzar duras críticas contra el candidato presidencial.

“Usted no es ningún tigre, es una gallina”, expresó Guerrero en medio de la discusión virtual, una frase que rápidamente comenzó a circular en diferentes plataformas digitales y generó reacciones entre simpatizantes y detractores de ambos sectores políticos.

La esposa del ministro también le pidió a De La Espriella que no involucrara a su familia en los ataques políticos.

“Usted posa de defensor de la familia, pero parece que no recordara su pasado, su relación cercana con Iguarán, ni las andanzas, una que terminó en 2022 ni la que terminó en 2025”, afirmó Guerrero.

Además, aseguró conocer aspectos de la vida personal del candidato que prefirió no revelar públicamente.

“Conozco muchas cosas que no voy a contar por respeto a su familia”, señaló en su mensaje.

El antecedente de las camisetas con mensajes políticos

La controversia ocurre pocos días después de que Adelina Guerrero volviera a llamar la atención durante la jornada electoral del pasado 31 de mayo.

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En esa oportunidad apareció vistiendo una camiseta blanca con la frase “Desarmar las palabras” y una referencia al papa León XIV, quien recientemente hizo un llamado a reducir la agresividad en el discurso público.

“Desarmemos la comunicación de todo prejuicio y resentimiento, fanatismo y hasta odio”, expresó el sumo pontífice en el mensaje citado por Guerrero.

Algunos sectores interpretaron la prenda como una muestra de respaldo indirecto a la candidatura de Iván Cepeda, aunque la esposa de Benedetti no confirmó públicamente esa lectura.

Mientras tanto, el intercambio entre Guerrero, Benedetti y De La Espriella refleja el ambiente de alta polarización que marca la campaña presidencial, donde cada declaración se convierte rápidamente en tendencia y alimenta el debate político a pocas semanas de que los colombianos regresen a las urnas para elegir al próximo presidente del país.