Abelardo de la Espriella celebró su paso a la segunda vuelta presidencial y pidió derrotar la tiranía, “Firme por la patria”

Abelardo de la Espriella se consolida durante varios años como uno de los abogados penalistas más mediáticos, influyentes y controvertidos de la esfera pública en Colombia. El cordobés es el claro ejemplo de un personaje que sabe cómo dominar la agenda de entretenimiento y política, no solo por asumir la defensa de sonados y complejos casos judiciales en los tribunales, sino por su ostentoso estilo de vida, su declarada postura de derecha radical y sus marcadas pasiones artísticas que lo han llevado a incursionar con éxito en la música y la literatura. Con un sello inconfundible de sofisticación y una personalidad arrolladora que no le teme a la confrontación, De la Espriella ha logrado expandir su marca personal y ahora llega a la segunda vuelta presidencial.

Le puede gustar: “Peor amenaza para el periodismo”: Margarita Rosa arremetió contra Vicky Dávila tras su rechazo a Cepeda

La nueva jornada electoral se llevó a cabo este 31 de mayo, donde, como es costumbre, a las 4 pm las urnas se cerraron, dándole paso al conteo de votos. Con el paso de los minutos, la curva fue evidente entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, lo que confirmó la segunda vuelta presidencial. Siendo Abelardo quien alcanzó la mayoría de los votos, superando los 10 millones, mientras que Cepeda llegó a los 9 millones y medio en estas votaciones.

Minutos más tarde, por medio de sus redes sociales, De la Espriella apareció para agradecerle a los colombianos por obtener la mayoría de los votos durante esta primera vuelta presidencial, asegurando: “¡Vamos a derrotar la tiranía y el absolutismo! Pasamos a segunda vuelta gracias a los más de 10 millones de colombianos que respondieron al rugido. ¡En 21 días haremos historia! Los espero en el cubo de cristal del Malecón del Río, para celebrar juntos esta victoria. Hoy más que nunca estoy Firme por la Patria".

Durante el mencionado video, Abelardo estuvo acompañado por su esposa, Ana Lucía Pineda y sus cuatro hijos