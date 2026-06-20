Seguidores de Cepeda le sacaron la piedra a Luis Alberto Posada por montaje con IA en el que apoya la campaña

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La inteligencia artificial se volvió una de las invitadas incómodas en esta campaña presidencial. Entre videos virales, imágenes editadas y contenidos que se mueven como pólvora en redes sociales, varios personajes públicos han tenido que salir a aclarar si realmente dijeron, hicieron o apoyaron algo; dentro de ellos, el ‘Caballo’ del popular.

Esta vez el turno fue para Luis Alberto Posada, uno de los nombres más reconocidos de la música popular colombiana, quien salió a desmentir unos montajes hechos con inteligencia artificial en los que, según explicó, lo ponen usando una camiseta del Pacto Histórico y apoyando a Iván Cepeda.

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El cantante acudió a su cuenta de TikTok para dejar clara su posición y pedirle a sus seguidores que no crean en ese tipo de contenidos.

“Mi gente linda, quiero decirles que me siguen dando garrote con esos videos con la IA. Yo no hago parte de ningún sistema político, no soy yo, me están utilizando. Quiero ser muy claro: yo no hago parte de nada de eso. Les pido no hagan caso a esos montajes de inteligencia artificial con los que se están lucrando. No soy ni de aquí ni de allá”, expresó Posada.

Luis Alberto Posada aclaró que no apoya a ningún candidato a la Presidencia

La aclaración no se quedó solo en desmentir un supuesto apoyo a Cepeda. Posada también dejó claro que tampoco hace parte del equipo político de Abelardo de la Espriella, candidato que en los últimos días ha recibido el respaldo público de varios artistas del género popular.

Con su frase “no soy ni de aquí ni de allá”, el intérprete buscó marcar distancia de ambos lados de la contienda y evitar que su imagen siga siendo usada en contenidos políticos que, según él, no autorizó.

El caso toma más fuerza porque la campaña presidencial ha estado muy movida en redes sociales. El País reportó que la recta final entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda ha estado marcada por influenciadores, videos virales y uso de inteligencia artificial dentro de la batalla digital.

La música popular sí ha sonado en la campaña de De la Espriella

La aclaración de Posada llega justo cuando varios artistas de música popular han aparecido públicamente apoyando a De la Espriella. Pipe Bueno, Francy, Ciro Quiñones y Alzate participaron en un encuentro con el candidato, en el que incluso adaptaron la letra de ‘MLP’, canción de Yeison Jiménez, para respaldarlo.

De la Espriella también agradeció el apoyo de esos artistas y habló de propuestas para fortalecer la industria musical, proteger los derechos de autor y abrir más oportunidades para que los músicos colombianos puedan vivir de su trabajo.

Cantantes del popular

Pero el caso de Posada va por otro lado. Mientras algunos colegas sí han mostrado respaldo político, él salió a cortar de raíz cualquier intento de ponerlo en una orilla electoral. En tiempos de IA, montajes y videos que parecen reales, el cantante prefirió hablar claro antes de que le siguieran “dando garrote”.

Al final, Posada dejó su mensaje sin rodeos: no está con Cepeda, no está con De la Espriella y no quiere que usen su imagen para campañas. Porque una cosa es sonar en cantinas, despechos y tarimas, y otra muy distinta que lo metan, sin permiso, en una pelea política que él asegura no estar jugando.

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