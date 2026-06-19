“Florecerán todos los árboles para ti”: Cepeda leyó poema de su padre asesinado en ‘Por la Ventana’ pódcast

A dos días de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026, el debate electoral en Colombia tomó un giro centrado en la memoria histórica. Durante la emisión del capítulo 126 de ‘Por la Ventana Podcast’, el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pausó la agenda política tradicional al leer en voz alta el poema “Lo juro”, un texto que su padre, el asesinado senador de la Unión Patriótica (UP) Manuel Cepeda Vargas, le dedicó durante su niñez.

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“Florecerán todos los árboles para ti, hijo mío”, leyó Cepeda al inicio del poema, antes de continuar con una imagen cargada de afecto, protección y esperanza. La escena tomó un tono especialmente emotivo por el contexto en el que ocurrió: a pocos días de que los colombianos vuelvan a las urnas para elegir presidente y vicepresidente de la República para el periodo 2026-2030. La segunda vuelta está programada para el 21 de junio de 2026, según la Registraduría Nacional del Estado Civil.

El momento captó de inmediato la atención en plataformas digitales. Cepeda, ante la solicitud de una de las voces del programa enfocado en la contienda presidencial, en un papel enfrente del candidato estaba el escrito y recitó las líneas que su padre le escribió antes de ser víctima de la violencia política en el país:

Poema de Manuel Cepeda a su hijo, Iván Cepeda Castro

El peso de Manuel Cepeda en la historia de Iván Cepeda

Manuel Cepeda Vargas fue senador, dirigente de la Unión Patriótica y padre de Iván Cepeda. Su asesinato se convirtió en uno de los casos más recordados de violencia política en Colombia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Cepeda Vargas vs. Colombia, señaló la responsabilidad internacional del Estado por la ejecución extrajudicial de Manuel Cepeda Vargas y por la falta de investigación y sanción de los responsables.

Por eso, la lectura del poema no fue solo un gesto personal. También conectó con una parte central de la trayectoria pública de Cepeda, quien ha construido buena parte de su vida política alrededor de la defensa de los derechos humanos, la memoria de las víctimas y la búsqueda de justicia por crímenes del conflicto armado.

Durante la entrevista, el candidato habló de la necesidad de dialogar, de rechazar la violencia como forma de resolver los conflictos y de entender la política como un servicio. También se refirió a la coherencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, una idea que atravesó buena parte de la conversación.

Denuncias digitales calientan el cierre de campaña

La intervención de Cepeda en el formato digital ocurrió en medio de un clima de alta tensión electoral. Ayer, jueves 18 de junio era el día del estreno de este material, sin embargo el equipo de campaña reportó la eliminación temporal de la entrevista en la plataforma YouTube. Este incidente fue catalogado por sectores del oficialismo como un presunto ataque digital orientado a limitar su alcance en la recta final.

A pesar de la controversia por este aparente bloqueo cibernético, se estrenó en la mañana de este viernes y la conversación pública se llevó una sorpresa y varias reacciones emotivas hacia la imagen del candidato leyendo las memorias de su padre. En medio de una disputa marcada por las tensiones y los llamados urgentes al voto, Cepeda insistió en la necesidad de mantener coherencia absoluta entre el pensamiento, el discurso y la acción política, apelando a un mensaje de memoria familiar.