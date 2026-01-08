Luis Alberto Posada reveló las humillaciones que recibió de sus colegas del popular; “Me hicieron llorar”

Hace 62 años, en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, nació una de las grandes leyendas de la música colombiana: Luis Alberto Posada, reconocido como “El Caballo de la Música Popular”. Gracias a su talento, ha recorrido gran parte del país y ha conquistado a cientos de miles de seguidores también fuera de Colombia. Aunque no todo fue alegría en su comienzo y el vallecaucano reveló recientemente como lo menospreciaron en sus inicios.

Más allá de su innegable talento frente a los micrófonos y sobre las tarimas, el intérprete de ‘El precio de tu error’, se ha caracterizado por mostrarse tal cual es en las redes sociales, lo que lo ha llevado a acumular más de 900.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que decidió desahogarse y contar cómo se la luchó para lograr sus sueños.

Luis Alberto Posada Instagram: Luis Alberto Posada

Por medio de un clip que se viralizó rápidamente, Posada dio a conocer que en sus principios se la pasaba trabajando en las plazas de mercado mientras ahorraba unos pesitos para grabar sus canciones y mostrarlas en las emisoras, bares y presentaciones de algunos de sus colegas, sin pensar que recibiría algunos menosprecios en el camino.

“La vida no siempre fue color de rosa, yo tocaba puertas y fue muy duro, y todo esto lo hacía mientras me dedicaba a alzar bultos. Yo me iba con un casete y una foto a blanco y negro en un sobre de papel, y lo llevaba a los lugares en los que presentaban artistas. (...) En algunas ocasiones la cinta no sonaba bien y me decían que me fuera con mi ”porqueria", afirmó el cantante.

“No saben cuánto me hicieron llorar, me despreciaban tan de frente y me tiraban la puerta en la cara. Tuve la valentía de enfrentarme a esas humillaciones y yo le suplicaba a varios colegas que me dejaran cantar, y algunos me dejaban pero si les sobraba tiempo”, añadió.