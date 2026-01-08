Entretenimiento

Luis Alberto Posada reveló las humillaciones que recibió de sus colegas del popular; “Me hicieron llorar”

El cantante se rompió en llanto en un reciente video que ya es viral

Por Steven García

Hace 62 años, en el municipio de Cartago, Valle del Cauca, nació una de las grandes leyendas de la música colombiana: Luis Alberto Posada, reconocido como “El Caballo de la Música Popular”. Gracias a su talento, ha recorrido gran parte del país y ha conquistado a cientos de miles de seguidores también fuera de Colombia. Aunque no todo fue alegría en su comienzo y el vallecaucano reveló recientemente como lo menospreciaron en sus inicios.

Más allá de su innegable talento frente a los micrófonos y sobre las tarimas, el intérprete de ‘El precio de tu error’, se ha caracterizado por mostrarse tal cual es en las redes sociales, lo que lo ha llevado a acumular más de 900.000 seguidores en Instagram, plataforma en la que decidió desahogarse y contar cómo se la luchó para lograr sus sueños.

Por medio de un clip que se viralizó rápidamente, Posada dio a conocer que en sus principios se la pasaba trabajando en las plazas de mercado mientras ahorraba unos pesitos para grabar sus canciones y mostrarlas en las emisoras, bares y presentaciones de algunos de sus colegas, sin pensar que recibiría algunos menosprecios en el camino.

“La vida no siempre fue color de rosa, yo tocaba puertas y fue muy duro, y todo esto lo hacía mientras me dedicaba a alzar bultos. Yo me iba con un casete y una foto a blanco y negro en un sobre de papel, y lo llevaba a los lugares en los que presentaban artistas. (...) En algunas ocasiones la cinta no sonaba bien y me decían que me fuera con mi ”porqueria", afirmó el cantante.

“No saben cuánto me hicieron llorar, me despreciaban tan de frente y me tiraban la puerta en la cara. Tuve la valentía de enfrentarme a esas humillaciones y yo le suplicaba a varios colegas que me dejaran cantar, y algunos me dejaban pero si les sobraba tiempo”, añadió.

