Olivia Rodrigo habló en exclusiva con Publimetro sobre su nuevo álbum: “El amor no solucionó todo lo que pensé que iba a arreglar”

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La música pop tiene algo de diario íntimo, de confesión y de espejo. A veces una canción no solo cuenta una historia, también deja ver ese momento exacto en el que una emoción se vuelve demasiado grande como para quedarse guardada. Y en su nuevo álbum, Olivia Rodrigo parece partir justamente de ahí: de las primeras citas, las expectativas, la ansiedad, el deseo, las heridas y esa pregunta incómoda sobre todo lo que el amor promete, pero no siempre puede cumplir.

En entrevista exclusiva para Publimetro Colombia, la artista habló sobre el universo emocional de su nuevo trabajo discográfico, You Signed Up for This, un álbum que recorre las distintas etapas de una relación, desde la emoción casi eléctrica de conocer a alguien hasta el golpe más crudo de entender que enamorarse no siempre es una cura.

La primera parada de ese viaje es “Dropped”, canción que también fue elegida como primer sencillo del proyecto. Para Olivia, este tema funciona como una puerta de entrada a toda la historia del disco.

¿Qué significa “Dropped”, el primer sencillo del álbum?

“Dropped” nació de una primera cita que la artista recuerda como maravillosa, pero también cargada de nervios, ilusión y ansiedad por lo que podría venir después. En sus palabras, quería capturar esa mezcla tan particular que aparece cuando alguien empieza a gustarnos y todo parece abrirse como una posibilidad.

“Cada vez que escucho la canción, me hace sentir como si estuviera corriendo por una ciudad a la una de la mañana, y eso es exactamente lo que quería transmitir”, contó Olivia en entrevista exclusiva con Publimetro Colombia.

La canción no está ubicada al inicio del disco por casualidad. Según explicó, “Dropped” establece el escenario de You Signed Up for This, porque representa esa primera interacción entre dos personas que luego se transforma en una relación y en todas las emociones que atraviesan el álbum.

El video también tiene una carga visual importante. La artista reveló que fue grabado en el Palais Garnier, un lugar que conectaba directamente con una de las imágenes de la canción: “Te ves como un ángel en los muros de Versalles”. Para ella, estar allí después del horario habitual, prácticamente sola en un espacio tan opulento, fue una experiencia especial.

“The Cure For Me”, la canción más cruda del disco

Aunque el álbum empieza con emoción y esperanza, uno de sus momentos más profundos llega con “The Cure For Me”, una canción que Olivia describe como el clímax emocional del proyecto.

En esta canción, la artista se enfrenta a una idea que muchas personas conocen demasiado bien: creer que el amor va a sanar vacíos, resolver inseguridades o arreglar partes internas que, en realidad, necesitan otro tipo de cuidado.

“Es el momento en que me doy cuenta de que todas las esperanzas que tenía puestas en enamorarme o en estar en una relación —todas esas cosas que pensaba que el amor solucionaría— en realidad no se solucionaron”, explicó.

La frase resume una de las búsquedas centrales del álbum. No se trata únicamente de una historia romántica, sino de una mirada más honesta a lo que pasa cuando la idealización se cae y la relación deja de ser una fantasía para convertirse en algo mucho más complejo.

El video de “The Cure For Me” también acompaña esa sensación. Olivia contó que querían construir una especie de hospital hecho a mano, con objetos y escenografía elaborados artesanalmente. En esa historia visual, ella aparece como una enfermera que intenta encontrar un antídoto para curar un corazón rojo que late sobre una mesa.

La imagen es casi literal, pero también simbólica: intentar salvar un corazón, buscar una cura, entender que no todo puede repararse como uno quisiera.

“Stupid” y la intensidad de enamorarse

Otro de los momentos claves del álbum es “Stupid”, una canción sobre ese tipo de deseo que puede volverse abrumador. Olivia explicó que la escribió después de caminar por Nueva York al amanecer, cerca de las cuatro o cinco de la mañana, cuando no podía dormir.

La canción habla de querer tanto a alguien que todo empieza a girar alrededor de esa persona. Lo cotidiano se altera, las cosas simples se sienten distintas y hasta ir al supermercado puede parecer una escena de película.

“Todo lo que tocas o haces parece relacionarse de alguna manera con esa persona”, dijo la artista.

Por eso, “Stupid” aparece como la tercera canción del disco: representa la intensidad de las primeras etapas de una relación, ese punto en el que la mente se va completamente hacia otro lugar y pensar en alguien se vuelve casi inevitable.

La canción favorita de Olivia en el álbum

Entre todas las canciones del proyecto, Olivia destacó “And If There’s a God” como su favorita. El tema nació de una conversación con su mejor amigo sobre la conexión profunda entre dos personas y esa sensación de que algunos vínculos no pueden explicarse únicamente desde lo racional.

La frase que sostiene la canción es una de las más íntimas del álbum: “Si existe un Dios, es el vínculo que existe entre nosotros dos”.

Para Olivia, esa línea resume una sensación difícil de poner en palabras: la idea de que conectar con alguien puede ser tan mágico que parece superar cualquier explicación científica o terrenal.

Un álbum sobre enamorarse, romperse y entender

Con You Signed Up for This, Olivia Rodrigo construye un álbum que no se queda únicamente en la emoción de enamorarse. También entra en sus dudas, sus contradicciones y sus consecuencias. Hay canciones que suenan a ciudad de madrugada, otras a confesión dolorosa y otras a esa magia extraña que aparece cuando alguien empieza a cambiar la forma en que vemos el mundo.

En esta entrevista exclusiva con Publimetro Colombia, la artista dejó claro que el disco funciona como un viaje emocional: empieza con la expectativa de una primera cita, atraviesa la intensidad del deseo y llega a una conclusión más madura, quizá menos romántica, pero más honesta: el amor puede transformar, pero no siempre puede curarlo todo.