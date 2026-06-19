Karol G se pronunció sobre la segunda vuelta presidencial del 21 de junio: ¿Reveló a qué candidato apoya?

Karol G se ha consolidado como la fuerza femenina más dominante de la música latina a nivel global. Conocida cariñosamente por sus fanáticos como “La Bichota”, la cantautora paisa ha roto récords históricos en las listas de Billboard, ha llenado estadios alrededor del mundo con sus giras masivas y ha sido galardonada con prestigiosos premios Grammy.

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Más allá de su innegable éxito comercial y su habilidad para crear himnos globales, artista destaca por la multimillonaria producción detrás de sus propuestas visuales y por mantener una conexión genuina y cercana con su audiencia, posicionándose no solo como un ícono de la moda y la cultura pop, sino como un referente de superación para toda una generación.

En esta ocasión, la cantante paisa se pronunció por medio de sus redes sociales sobre la notable situación que atraviesa el país, con un escenario marcado por la polarización política tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales, cuyos resultados han configurado una contienda definitiva entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

De cara a la segunda vuelta programada para este domingo 21 de junio de 2026, el país se prepara para una elección que representa dos modelos de nación profundamente diferenciados. Mientras los candidatos intensifican sus estrategias para captar al electorado que no se inclinó por ellos en la primera ronda, la ciudadanía se enfrenta a una decisión crucial que definirá el rumbo de la seguridad, el modelo económico y las reformas estructurales del Estado para los próximos cuatro años.

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Karol G envía un mensaje a sus seguidores sobre la jornada electoral: “Las consecuencias duran años”

Es por esto que la mayoría de figuras públicas, desde influencers, artistas y por supuesto periodistas, han estado en la lupa de los internautas, esto para saber a quién apoyan para las elecciones. En el caso de Karol G, la cantante se manifestó en sus historias de Instagram, haciendo una alentada invitación a votar:

“Este 21 de JUNIO, los Colombianos tenemos una nueva oportunidad de ejercer nuestro derecho al voto. ¿Qué pasa si no participamos? Alguien más termina decidiendo por nosotros! La democracia no se construye solo con opiniones, se construye también con participación“, expresó.

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Además la cantante, recalcó la importancia de ejercer este derecho y cómo sus consecuencias no solo afectan un día, sino por varios años: “Infórmate, escucha, lee, analiza.Antes de votar, entiende por qué lo haces, las elecciones duran un día y las consecuencias duran años así que tomate tu decisión muy en serio. Vota con información, con libertad... Vota con CONCIENCIA y algo muy importante: respeta la opinión del otro. Al final todos queremos una Colombia mejor a votar pues!”.