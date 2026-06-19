Iván Cepeda invocó la Primera Enmienda de EE. UU. para pedir la libertad de Beto Coral

El caso de Beto Coral sigue generando conversación en Colombia y en Estados Unidos. Esta vez, quien se pronunció fue Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, durante una transmisión con el comediante Alejandro Riaño, en su personaje de Juanpis González, en la tarde de este jueves 18 de junio.

En medio de la conversación, Cepeda se refirió a la detención del opinador colombiano en Estados Unidos y pidió que sea puesto en libertad. El tema no pasó desapercibido, especialmente porque Coral es una figura activa en redes sociales y ha sido cercano a sectores de izquierda.

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“Eso es una violación de la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Pido que sea puesto en libertad cuanto antes, porque es una violación abierta y flagrante del derecho a la libertad de expresión y de las ideas políticas de Beto Coral”, expresó Cepeda durante la transmisión, según el fragmento compartido sobre la entrevista.

Cepeda salió en defensa de Beto Coral

La intervención de Iván Cepeda se suma a los pronunciamientos que han surgido tras la detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido públicamente como Beto Coral, quien fue arrestado en Arizona por agentes del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE.

Coral es solicitante de asilo en Estados Unidos y su caso abrió un nuevo capítulo de tensión política entre Colombia y Estados Unidos, luego de que el presidente Gustavo Petro denunciara una supuesta “persecución política” alrededor de la detención.

Cepeda ya se había referido públicamente al caso, el candidato expresó su “rechazo absoluto” a la detención y señaló que, si la captura estaba relacionada con la actividad política de Coral, sería una grave violación de libertades civiles. También pidió garantías para su derecho a la defensa y su libertad inmediata.

Bernie Moreno y Beto Coral Archivo: Redes sociales y AP.

La conversación con Juanpis también movió el ambiente político

El hecho de que Cepeda hablara del tema en una transmisión con Juanpis González también llamó la atención, porque el personaje de Alejandro Riaño suele mezclar humor, sátira y entrevistas con figuras políticas o públicas. En esta ocasión, el espacio terminó sirviendo como escenario para que Cepeda insistiera en su postura frente a la detención de Coral.

El caso llega, además, en plena recta final de la campaña presidencial en Colombia. La detención de Beto Coral se ha convertido en uno de los puntos de choque dentro del ambiente electoral, especialmente por las acusaciones de injerencia extranjera y por las críticas del petrismo a sectores de derecha relacionados con Estados Unidos.

Por ahora, lo confirmado por medios internacionales es que Coral fue detenido por autoridades migratorias estadounidenses y que un juzgado estudia su posible deportación. Del lado colombiano, el tema sigue creciendo en redes y entre figuras políticas que lo presentan como una discusión sobre libertad de expresión, actividad política y garantías para ciudadanos colombianos en el exterior.

Así las cosas, la frase de Cepeda durante la transmisión con Juanpis González terminó metiendo más presión a un caso que ya venía bastante encendido. Y como suele pasar con todo lo que toca a Beto Coral, Petro, Cepeda y la campaña presidencial, la conversación no se quedó solo en lo jurídico: también saltó directo al terreno político y a las redes.