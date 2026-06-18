Esposa de Iván Cepeda habló de Abelardo De la Espriella y destapó detalles sobre el cáncer del candidato

Pilar Rueda, antropóloga con una larga trayectoria en la defensa de los derechos de las mujeres, renunció a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) al parecer para entrar de lleno en la contienda por la Presidencia de la República. En una entrevista exclusiva con Blu Radio, la esposa del candidato Iván Cepeda rompió el tradicional hermetismo de su vida privada para denunciar lo que considera una amenaza directa contra las mujeres por parte de la campaña de Abelardo de la Espriella.

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Rueda aseguró que decidió estar presente en la contienda tras la primera vuelta electoral, alarmada por la fuerza que estaba tomando un discurso que califica como “antiderechos” hacia las ciudadanas y la población LGBTI. Sin titubeos, cuestionó las prácticas de la campaña contraria, recordando episodios recientes donde, según ella, se ha alardeado del machismo. “Cuando se instala en el imaginario público y se acepta (...) prácticas como mostrar genitales a una periodista, que eso se haga un chiste”, puntualizó Rueda, subrayando que la protección de los derechos se debe materializar en el trato diario y no solo en declaraciones públicas.

¿Cáncer y comunismo?: la defensa al candidato

La recta final hacia la Casa de Nariño también ha estado marcada por rumores sobre la salud de Cepeda. Frente a las especulaciones sobre una recaída del candidato del PACTO por un cáncer de colon, Rueda fue tajante. Confirmó que los médicos en Colombia han llevado el procedimiento y actualmente el candidato se encuentra bien. Aseguró que tanto los especialistas como la familia son optimistas frente a su salud.

La exfuncionaria descalificó los ataques sobre este tema médico, atribuyéndolos a tácticas de un sector político. “La forma en que la otra campaña maneja estos temas pues es muy sucia”, afirmó en la entrevista. Para cerrar el debate, Rueda enfatizó que Iván Cepeda es un hombre honesto y jamás habría aceptado la candidatura presidencial si supiera que no iba a poder cumplir con el reto.

En el plano político, la exasesora de organizaciones internacionales defendió a su esposo de los señalamientos que lo tildan de extrema izquierda y de querer imponer el comunismo en Colombia. Afirmó categóricamente que Cepeda es un “demócrata” que respeta la ley y las instituciones, añadiendo que “ser de izquierda no significa ser comunista”. Frente a la demora del candidato en reconocer los resultados de la primera vuelta, Rueda optó por mantener distancia del debate, indicando que las decisiones sobre esos tiempos corresponden al fuero político y a los equipos de campaña.

El “modelo de familia” de De la Espriella bajo la lupa

Rueda fue directa al desmontar el discurso de su contrincante político. Cuestionó frontalmente que Abelardo De la Espriella utilice la figura de su propia esposa como una supuesta garantía de que en su eventual gobierno las mujeres serán importantes. Para la antropóloga, este enfoque tradicionalista es peligroso y reduce el rol femenino en la sociedad.

“Se desconoce el valor de las mujeres, no solamente como esposas y como madres, sino como profesionales y ciudadanas que nos hemos ganado espacios”, argumentó con firmeza, alertando que la campaña contraria busca imponer un único modelo de familia tradicional que invisibiliza otras realidades.

A esto sumó la gravedad de normalizar la violencia de género desde el atril público, recordando escándalos recientes de esa orilla política. “Cuando se instala en el imaginario público (...) prácticas como mostrar genitales a una periodista, que eso se haga un chiste”, advirtió, insistiendo en que alardear de machismo busca revivir sistemas de opresión que las ciudadanas han enfrentado históricamente.

La figura de la “Primera Dama”

Si la campaña de Cepeda resulta ganadora este domingo, Rueda anticipa que su participación no se ajustará a los moldes tradicionales. De hecho, confesó que el título de “Primera Dama” le resultaba incómodo, argumentando que clasificar a las mujeres en primera o segunda categoría es algo “contrario a los derechos humanos”.

Su enfoque no estaría en el protagonismo internacional por simple representación diplomática, sino en utilizar su experiencia para abrir puertas y empoderar a poblaciones vulnerables para que tengan “voz propia”.

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Choque internacional y el acuerdo de paz

Finalmente, Rueda lanzó una fuerte advertencia sobre la promesa de De la Espriella de retirar a Colombia del sistema de la ONU, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Según la experta, apartarse de estos organismos internacionales es propio de gobiernos que resultan ser “una vergüenza para la humanidad”.

Con más de dos décadas de experiencia técnica, enfatiza que estos tratados ratificados no son “un saludo a la bandera”, sino obligaciones internacionales del Estado. Además, defendió férreamente el Acuerdo de Paz, asegurando que su implementación y las sanciones propias de la JEP son el único camino sólido para responder a las víctimas del conflicto armado.