Conmovedor mensaje de hijo de Beto Coral quien pide ayuda para su padre detenido en Estados Unidos

Foto hijo de Beto Coral rompe el silencio tras su detención en EE. UU. y pide ayuda para costear su defensa.

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La detención del activista colombiano Beto Coral por parte de las autoridades migratorias de Estados Unidos ha generado una ola de reacciones en redes sociales y en sectores políticos de Colombia. En medio de la incertidumbre por su situación legal, fue su hijo quien decidió pronunciarse públicamente para solicitar apoyo y acompañamiento durante el proceso que enfrenta su padre.

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A través de un mensaje difundido en plataformas digitales, el menor explicó que la situación ha sido especialmente difícil para su familia desde que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Coral en el estado de Arizona.

Detención de Beto Coral en Estados Unidos: su hijo solicita apoyo económico para enfrentar el proceso migratorio

“Este no es un mensaje de Beto. Es un mensaje de su hijo”, comienza el pronunciamiento, en el que además hizo un llamado a garantizar los derechos fundamentales de su padre durante el proceso migratorio.

El joven señaló que la justicia debe garantizar la dignidad, la defensa y el debido proceso para todas las personas, independientemente de las opiniones que existan sobre ellas. Asimismo, pidió respaldo para que los derechos de Coral sean respetados mientras avanza el procedimiento.

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En su mensaje, el hijo del activista relató el impacto que tuvo la detención en su entorno familiar. Según expresó, “ayer mi papá fue parado por el ICE y como ustedes se imaginarán fue uno de los momentos más difíciles para mi familia”. También recordó que, aunque para muchas personas Coral es una figura pública, para él sigue siendo principalmente su padre.

Además, explicó que la familia necesita apoyo económico para afrontar los gastos jurídicos derivados del caso. “Mi papá enfrenta un proceso migratorio y necesitamos ayuda con los gastos de su defensa, gracias por acompañarnos y mantener a mi papá en sus pensamientos y oraciones”, manifestó en el mensaje que acompaña una campaña de recaudación destinada a cubrir los costos legales.

El proceso migratorio de Beto Coral

La detención de Beto Coral ocurre mientras el activista enfrenta un proceso de deportación en Estados Unidos. De acuerdo con información entregada por Gimena Sánchez, directora para los Andes de la organización WOLA, Coral tenía vigente un permiso de trabajo y mantenía en trámite una solicitud de asilo político, sustentada en presuntas amenazas de muerte y persecución política que habría recibido en Colombia.

Sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) sostiene una versión distinta. Un portavoz de la entidad indicó que Coral permaneció en territorio estadounidense después del vencimiento de su visa y lo calificó como un “extranjero ilegal”. Asimismo, confirmó que permanecerá bajo custodia de ICE mientras avanzan los procedimientos relacionados con su posible deportación.

La situación ha despertado preocupación entre organizaciones defensoras de derechos humanos. Desde WOLA advirtieron sobre los riesgos que podría enfrentar Coral en caso de ser enviado de regreso a Colombia. Sánchez aseguró que el activista ha sido objeto de amenazas e intimidaciones debido a sus posiciones políticas y que una eventual deportación podría poner en peligro su integridad.

Polémica en medio de la campaña presidencial

La captura también se produce en un momento de alta tensión política. Días antes de su detención, Coral participó en una protesta en Miami contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria.

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Mientras continúan las gestiones legales y el proceso migratorio en Estados Unidos, el mensaje de su hijo ha puesto el foco en la dimensión humana del caso, convirtiéndose en una de las reacciones más emotivas tras la detención del activista colombiano.