¿Quién es Beto Coral? El activista político colombiano arrestado por agentes de ICE en EE. UU.

La detención de Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, abrió un nuevo frente de tensión política y diplomática entre Colombia y Estados Unidos. El activista colombiano fue arrestado en Phoenix, Arizona, por autoridades estadounidenses, en un procedimiento que, hasta el momento, no ha sido explicado públicamente por ICE ni por autoridades judiciales de ese país.

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Coral es abogado, activista político y creador de contenido digital. En los últimos años se ha consolidado como una de las voces más visibles del petrismo en el exterior, especialmente por sus denuncias en redes sociales contra figuras de la derecha colombiana y por su participación en debates políticos relacionados con Colombia desde Estados Unidos.

Su historia pública también está marcada por un hecho personal: es hijo del capitán de la Policía Humberto Coral Caballero, integrante del Bloque de Búsqueda que participó en la persecución de Pablo Escobar y que fue asesinado en 1994. Esa historia fue relatada por Coral en su libro 'El día que mataron a mi padre’, en el que recoge parte de su búsqueda por esclarecer el crimen de su padre.

La asistencia consular tras el arresto

Después de conocerse la detención, la Embajada de Colombia en Estados Unidos informó que el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activó los protocolos de asistencia consular para acompañar el caso de Coral. De acuerdo con el comunicado citado en la información disponible, la representación diplomática estableció contacto con las autoridades competentes y continuará haciendo seguimiento a la situación del connacional.

“La Embajada y el Consulado continúan dando seguimiento al caso y brindando al connacional el acompañamiento y la asistencia consular correspondientes, en el marco de las funciones previstas por el derecho internacional y las normas vigentes”, señaló la comunicación.

El caso cobró mayor relevancia porque, según la información conocida hasta ahora, Coral fue trasladado a un centro de procesamiento migratorio. Allí las autoridades estadounidenses deberán definir si permanece bajo custodia o si puede enfrentar su proceso en libertad mientras se resuelve su situación migratoria.

Sin embargo, el punto central sigue abierto: no hay una explicación pública oficial sobre la causa concreta de la detención. Por eso, cualquier afirmación sobre las razones del arresto debe tratarse con cautela hasta que exista un pronunciamiento formal de las autoridades estadounidenses.

¿Por qué el caso se volvió político?

La detención de Coral escaló rápidamente al debate político colombiano luego de que el presidente Gustavo Petro se pronunciara durante el Consejo de Ministros ayer 16 de junio. El mandatario cuestionó el procedimiento, calificó la actuación de las autoridades migratorias como racista y pidió a la Cancillería intervenir para acompañar el caso, gestionar la libertad del activista y asumir los costos de una eventual deportación a Colombia.

Además, sectores cercanos a Coral han señalado una presunta retaliación política, debido a que el arresto se produjo después de que el activista realizara denuncias públicas contra el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en Miami. Esa hipótesis, no obstante, no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial y debe mantenerse como una denuncia política, no como un hecho probado.

Otro elemento que ha generado atención es la agencia vinculada al procedimiento. De acuerdo con reportes conocidos sobre el caso, la detención habría sido realizada por agentes de Homeland Security Investigations (HSI), una división de ICE asociada a investigaciones federales. Medios estadounidenses han reportado recientemente que HSI ha tenido un papel más visible dentro de la política migratoria del gobierno de Donald Trump, incluso en acciones más amplias de control migratorio dentro de Estados Unidos.

También se ha documentado que HSI, como división de ICE, ha participado en solicitudes de información electoral en estados como Texas, en medio de la agenda del gobierno estadounidense sobre presunto voto de no ciudadanos.

En ese contexto, la detención de Beto Coral no solo abrió preguntas sobre su situación migratoria, ya que se conoce que este tiene un asilo vigente, sino sobre el alcance político del caso. Por ahora, lo verificable es que el activista fue detenido, que Colombia activó asistencia consular y que no existe una explicación pública oficial sobre los motivos concretos del arresto.