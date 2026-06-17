¿Qué dijo la Embajada de Colombia en Estados Unidos tras detención del influencer ‘Beto’ Coral?

Después de que el ICE detuvo a ‘Beto’ Coral, un creador de contenido afín al gobierno del presidente Gustavo Petro, la embajada de Colombia en Estados Unidos se pronunció a través de un comunicado oficial.

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“En relación con la detención del ciudadano colombiano Franklin Humberto Coral Garrido por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en Arizona, el martes 16 de junio de 2026, la Embajada de Colombia en Estados Unidos y el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activaron las gestiones de asistencia consular desde el día de ayer y establecieron contacto con las autoridades estadounidenses competentes”, sostuvo la Embajada colombiana en su pronunciamiento.

Adicionalmente, indicaron que tanto esa entidad como el Consultado siguen dando seguimiento a la detención del creador de contenido. También señalaron que le están dando el respectivo acompañamiento y la asistencia consular correspondiente en el marco de sus funciones.

Petro se pronunció sobre la detención de ‘Beto’ Coral

Por medio de una extensa publicación en su cuenta oficial en la red social X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre el caso de ‘Beto’ Coral y arremetió contra el senador colombo-americano Bernie Moreno, quien señaló que Coral será deportado con rumbo a Colombia.

“El señor Beto Coral es hijo de un oficial de policía que dió su vida para capturar a Pablo Escobar y detener el flujo de cocaína que entraba Pablo Escobar. ¡Respételo! Y si se asiló en EEUU y se le concedió el asilo, ese es un derecho de la humanidad. Los EEUU le concedió el asilo a Beto Coral para que no lo mataran los narcotraficantes.Ahora sí se indulta narcotraficantes y se expulsa a los que lucharon contra el narcotráfico, allá ustedes. Les sugiero que dejen de pensar que es primero subir a la presidencia a un ciudadano de los EEUU y no mirar sus antecedentes de alianza con el narcotráfico", señaló Petro en un fragmento de su publicación.