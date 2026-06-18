Pechy Players ya anunció su candidato para la segunda vuelta: esta vez no se piensa ahogar

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A pocos días de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, el influenciador barranquillero Edwin Brito García, más conocido como Pechy Players, sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente cuál será su candidato en las urnas. A través de un video compartido en redes sociales, el creador de contenido expresó su respaldo a Abelardo De La Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria.

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El anuncio se produjo durante la transmisión del ambiente futbolero que rodeó el partido entre Colombia y Uzbekistán, encuentro que fue seguido por cientos de aficionados en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Allí, De La Espriella fue invitado para presenciar el compromiso y aprovechó para compartir con asistentes y figuras reconocidas de la ciudad.

En medio de la jornada, Pechy Players grabó un video junto al aspirante presidencial en el que dejó ver su simpatía por la candidatura del abogado y dirigente político. La grabación rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde generó comentarios tanto de apoyo como de crítica entre los usuarios.

La aparición conjunta de ambos personajes llamó la atención debido a que Pechy no es ajeno al escenario político colombiano. El influenciador intentó llegar al Congreso en las elecciones legislativas de este año como candidato al Senado por el Partido Conservador, una experiencia que lo convirtió en una de las figuras más comentadas de aquella contienda.

De las redes sociales a la política

Conocido por su estilo espontáneo, su humor popular y su ferviente apoyo al Junior de Barranquilla, Pechy logró construir una sólida comunidad digital. Su presencia en plataformas como TikTok e Instagram le permitió reunir cientos de miles de seguidores y posicionarse como uno de los creadores de contenido más reconocidos de la región Caribe.

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Sin embargo, esa popularidad no se tradujo en los votos necesarios para alcanzar una curul en el Senado. Aunque durante la campaña algunos sectores proyectaban una votación considerable gracias a su alcance digital, los resultados finales fueron insuficientes para llegar al Congreso.

Tras conocerse el resultado electoral, el influenciador agradeció públicamente el respaldo recibido. En ese momento destacó que había obtenido más de 24.000 votos a nivel nacional mediante una campaña basada principalmente en redes sociales y sin las estructuras tradicionales de la política.

“Un simple zootecnista que un día decidió lanzarse al Congreso, demostrándole al país que sin maquinaria política y sin plata sí se puede”, expresó entonces al hacer balance de su participación electoral.

Asimismo, celebró haberse convertido en una de las personas más votadas de su colectividad en el departamento del Cesar y aseguró que continuaría trabajando por temas relacionados con el campo colombiano.

Respaldo en plena recta final electoral

El apoyo de Pechy Players a Abelardo De La Espriella llega en una etapa decisiva de la campaña presidencial, cuando los candidatos buscan sumar respaldos de figuras públicas, líderes regionales y personalidades con fuerte presencia en redes sociales.

Aunque todavía se desconoce el impacto que este tipo de apoyos puedan tener en las urnas, la publicación del influenciador ha generado conversación entre sus seguidores y vuelve a ponerlo en el centro del debate político nacional.

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Con millones de visualizaciones acumuladas en sus plataformas y una comunidad digital que sigue de cerca sus opiniones, Pechy vuelve a demostrar que, aun después de su intento fallido por llegar al Senado, sigue siendo una voz influyente dentro de las discusiones públicas que marcan la actualidad del país.