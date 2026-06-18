Adriana Lucia aclaró si se va de Colombia si De La Espriella ganan las elecciones presidenciales: “que Dios me ayude”

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial en Colombia, que se definirá entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, la conversación política también se trasladó a los escenarios de la música, la farándula y las redes sociales. En medio de una campaña marcada por la polarización, varias figuras públicas han expresado sus posturas frente a las candidaturas, mientras otras han tenido que salir a desmentir información que circula en internet.

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Ese fue el caso de Adriana Lucía, quien aclaró una publicación en la que, supuestamente, afirmaba que dejaría Colombia o suspendería sus conciertos en el país si Abelardo de la Espriella resultaba ganador en la contienda presidencial.

La cantante colombiana, que en varias ocasiones ha manifestado públicamente su afinidad con el Gobierno de Gustavo Petro, negó haber hecho una declaración de ese tipo y aseguró que la imagen difundida en redes no corresponde a algo dicho por ella.

¿Qué dijo Adriana Lucía sobre la falsa noticia?

A través de una publicación en X, Adriana Lucía rechazó la supuesta frase que empezó a circular en redes sociales y aseguró que jamás haría una afirmación como esa.

“JAMÁS diría algo así. NO tengo residencia en EEUU. Obvio, esto es organizado y estructurado. Así funcionan, mis hijos y yo hemos sido víctima de esto”, escribió la artista.

Del mismo modo, la cantante compartió imágenes de algunos usuarios que replicaron la falsa declaración y volvió a referirse al impacto que este tipo de contenidos pueden tener sobre su vida personal y familiar.

“Desconozco el propósito pero el fondo sí que lo conozco, sé de lo que son capaces. Que Dios me ayude a seguir cantando siempre”, agregó.

Aunque Adriana Lucía no señaló de manera directa a una persona o campaña específica como responsable de la publicación, sí dejó claro que considera que se trata de una acción organizada. Por ahora, no hay una confirmación oficial sobre el origen del montaje ni sobre quiénes lo habrían difundido inicialmente.

Celebridades y política en medio de la segunda vuelta

El episodio ocurre en una campaña especialmente tensa. La segunda vuelta presidencial se definirá entre Iván Cepeda, candidato de izquierda, y Abelardo de la Espriella, abogado cordobés que se ha presentado con un discurso de derecha y mano dura contra la inseguridad. Medios internacionales han señalado que la contienda refleja dos visiones muy distintas sobre el rumbo del país y ocurre en un ambiente de fuerte polarización.

En los últimos días, la campaña también ha tenido una fuerte presencia de figuras públicas, influenciadores y celebridades. En el caso de De la Espriella, varios apoyos públicos de personas reconocidas han hecho parte de su estrategia para conectar con distintos sectores del electorado. El País ha descrito su fenómeno político como una mezcla de discurso antipetrista, estrategia mediática y construcción de una figura de “outsider” conservador.

Además, el presidente Gustavo Petro se ha mantenido como uno de los protagonistas indirectos de la campaña, en medio de cuestionamientos por sus intervenciones públicas durante el proceso electoral. De acuerdo con El País, la segunda vuelta también se ha leído como un pulso sobre el legado del actual Gobierno.

El caso de Adriana Lucía vuelve a abrir una conversación que se repite en cada ciclo electoral: el uso de montajes, frases falsas o publicaciones sacadas de contexto para intentar instalar narrativas en redes sociales.

En una campaña donde las emociones pesan tanto como los programas de gobierno, las figuras públicas suelen convertirse en blanco de este tipo de contenidos, especialmente cuando han expresado simpatías políticas o posiciones claras frente a temas sociales.