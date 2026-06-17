Adriana Lucía salió a defender a sus hijos: ¿se irá de Colombia si gana De la Espriella?

Adriana Lucía volvió a dar de qué hablar en redes sociales, pero esta vez no por una canción, una presentación o algún proyecto musical, sino por una noticia falsa que la involucró directamente en la discusión política del país, asociada con el candidato De la Espriella.

La cantante cordobesa reaccionó luego de que empezara a circular una supuesta declaración en la que, falsamente, se aseguraba que ella habría dicho que si Abelardo de la Espriella ganaba la Presidencia, “dejaría de hacer conciertos en Colombia”.

El comentario, que no corresponde a una declaración real de la artista, provocó su respuesta directa en X, donde negó tajantemente haber dicho algo parecido y además aseguró que este tipo de contenidos no aparecen de la nada.

“JAMÁS diría algo así. NO tengo residencia en EEUU. Obvio, esto es organizado y estructurado. Así funcionan, mis hijos y yo hemos sido víctimas de esto. Desconozco el propósito pero el fondo sí que lo conozco, sé de lo que son capaces. Que Dios me ayude a seguir cantando siempre”, escribió Adriana Lucía.

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La respuesta de la artista generó conversación porque no solo desmintió la frase, sino que también dejó ver su preocupación por el impacto que tienen las noticias falsas cuando se mezclan con política, redes sociales y figuras públicas. Y es que, en plena campaña presidencial, cualquier frase atribuida a un cantante, actor o influenciador puede terminar convertida en gasolina para la discusión digital.

Adriana Lucía desmintió la frase y habló de ataques contra su familia

Lo que más llamó la atención fue que Adriana Lucía aseguró que ella y sus hijos han sido víctimas de este tipo de situaciones. Aunque no entregó más detalles sobre casos anteriores, su mensaje apuntó a que la desinformación contra ella tendría un trasfondo organizado.

El caso se da en un momento en el que la campaña presidencial ha tenido una fuerte presencia de figuras de la farándula, la música y el deporte. De hecho, De la Espriella ha usado apoyos públicos de celebridades como parte de su estrategia de campaña, en un escenario donde la conversación política también se mueve con fuerza en redes sociales.

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Por ahora, Adriana Lucía dejó claro que no se va del país ni dejará de cantar en Colombia por un resultado electoral. Su mensaje fue directo: la frase es falsa y ella espera seguir haciendo música, pese al ruido político que volvió a poner su nombre en tendencia.

¿Cómo quedó la primera vuelta de las presidenciales en Colombia en las elecciones pasadas?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia dejó un escenario abierto para la definición del poder. Con una participación del 54,91 % del censo electoral, equivalente a 21,4 millones de votantes, Gustavo Petro lideró la jornada con 8.527.768 votos, correspondientes al 40,32 % del total. En segundo lugar se ubicó Rodolfo Hernández, quien obtuvo 5.953.209 sufragios y el 28,15 % de la votación. Por su parte, Federico Gutiérrez alcanzó 5.058.010 votos (23,91 %), mientras que Sergio Fajardo sumó 888.585 apoyos (4,20 %). Los resultados evidenciaron una fuerte fragmentación del electorado y dejaron más de 5,9 millones de votos en disputa para la segunda vuelta, factor que terminó siendo decisivo en la definición de la Presidencia.

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