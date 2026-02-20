Adriana Lucía confesó la sorpresa que se llevó a sus dos meses de matrimonio, “No se me quitaba”

Adriana Lucía es una destacada cantautora colombiana, originaria de Córdoba, reconocida por ser la voz que modernizó el porrl los ritmos del Caribe al fusionarlos con el pop y el rock en su estilo característico llamado“Porrock”. Con más de 25 años de trayectoria, pasó de ser una niña prodigio del vallenato a convertirse en una influyente embajadora cultural y ganadora de MasterChef Celebrity. Además de su éxito musical y sus nominaciones al Latin Grammy, destaca por su fuerte activismo social y su labor en la preservación de la identidad sonora de las bandas de viento de su tierra.

En varias ocasiones la cantante ha sido blanco de fuertes críticas lo cierto es que ha buscado seguir adelante con su carrera musical y por ende, con cada uno de los proyectos con los cuenta, dejando claro que su familia es lo más importante para ella.

Aunque la cantante no suele referirse mucho a su vida privada, lo cierto es que hace poco tiempo estuvo haciendo parte del podcast de Ana María Hoyos, donde se refirió a su pareja y por ende, a la llegada de su hijo y sus mellizas.

Si bien, Adriana lleva varios años casada, en medio de la conversación terminó revelando que a los pocos meses de casarse se enteró que estaba en embarazo: “Cuando yo tenía cinco meses de casada, o sea a ese man lo estaba conociendo. Yo tenía un dolor de cabeza, no te imaginas, no se me quitaba y no se me quitaba y fui al médico por el dolor de cabeza. Llegamos y yo dije no, apenas termine la gira, yo tengo que ir al médico porque era a punta de pastillas para el dolor de cabeza y se me quitaba y otra vez. Así fueron 15 días, se me quitaba y otra vez, me hicieron una prueba de embarazo y tenía tres meses por ecografía, o sea a los dos meses de casada ya yo estaba embarazada“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Adriana Lucía.

¿Quién es el esposo de Adriana Lucía?

El esposo de Adriana Lucía es Felipe Buitrago, un odontólogo que una más allá de esta pasión siente un profundo amor por el deporte. La pareja lleva más de 10 años de matrimonio y fruto de este amor nacieron sus tres hijos, Simona y Carlota, las dos gemelas y las menores de la familia, además de Salomón, quien fue el primero en llegar a su hogar para unirlos mucho más.