De la Espriella reveló si acabará con el Sena y el Icetex en su posible presidencia; “hay que reducir”

A pocos días de que Colombia vuelva a las urnas para definir quién llegará a la Casa de Nariño, los dos candidatos que siguen en la pelea por reemplazar a Gustavo Petro han estado en modo maratón mediática, pasando por entrevistas y espacios radiales para explicar sus propuestas y, de paso, responder por las polémicas que han sacudido sus campañas.

Uno de ellos fue Abelardo de la Espriella, quien se sentó, aunque de manera virtual desde Barranquilla, frente a los micrófonos de Blu Radio para conversar con Néstor Morales. El autoproclamado ‘Tigre’ llegó a la entrevista en la tarde de este martes 16 de junio con varios temas sobre la mesa, entre ellos los cuestionamientos por el uso de la camiseta de la Selección Colombia en medio de la campaña.

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Defensores por la Petria. Foto Abelardo De La Espriella denuncia plan contra su vida y señala red de compra de votos en campaña de Iván Cepeda.

Desde el arranque, De la Espriella quiso dejar clara una de sus banderas: según él, su candidatura logró conectar con la gente sin depender de maquinarias políticas. Además, aseguró que ha sido uno de los aspirantes más golpeados durante esta contienda electoral.

“Hay muchísimo fervor, que es lo importante, ya que con José Manuel conectamos con el corazón del pueblo colombiano; es una campaña que no se resuelve con maquinaria ni politiquería”, dijo el candidato.

Pero la cosa no paró ahí. De la Espriella también se fue de frente contra Gustavo Petro y contra Iván Cepeda, a quien llamó heredero político del presidente. En su intervención aseguró que no piensa tener gestos de cordialidad con ellos, pues considera que representan un proyecto que, según sus palabras, busca mantenerse en el poder.

“He sido muy directo con el heredero de las FARC, el narcotráfico, Iván Cepeda. (...) Una banda criminal que quiere quedarse en el poder a como dé lugar y yo no voy a tener ni florecitas ni cafés con ellos”, afirmó.

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Dentro de los cuestionamientos más llamativos de la conversación, fueron los relacionados con el recorte estatal que está inmerso en la campaña de ‘El Tigre’, además de lo que considera será una negativa de empalme por parte de Petro.

“Nuestro plan es hacer un recorte de aquí a cuatro años, no es verdad que vamos a liquidar a varias entidades con nuestra llegada. (...) Es mentira que vamos a eliminar el Sena, el Icetex o el Bienestar Familiar. Nosotros tendremos una auditoría internacional y con base en esa información decantada, miraremos qué vamos a hacer. (...) Esa supuesta lista fue montada por la campaña de Cepeda, que nos quiere hacer daño”, afirmó De la Espriella.

“Sin conocer la realidad, sí tengo claro que hay que reducir ministerios y una cantidad de embajadas que solo generan gastos, pero todo esto se hará con análisis y estudios serios y técnicos. (...) Con lo que se ve, ellos no harán un empalme con nosotros”, añadio.