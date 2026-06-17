De la Espriella le mandó dura ‘amenaza’ a Ricardo Roa al revelar lo que hará para “salvar” Ecopetrol

A pocos días de la segunda vuelta presidencial, los candidatos que siguen en la puja por llegar a la Casa de Nariño han estado con agenda llena en medios, entre entrevistas, preguntas incómodas y espacios para explicar sus propuestas, pero también para responder por los temas que han generado conversación durante sus campañas.

En ese combo apareció Abelardo de la Espriella, quien se conectó desde Barranquilla con Blu Radio para hablar con Néstor Morales. El autoproclamado ‘Tigre’ llegó a la entrevista de este martes 16 de junio con varios asuntos calientes sobre la mesa, dentro de ellos lo que hará con Ecopetrol en su posible presidencia.

Defensores por la Petria. Foto Abelardo De La Espriella denuncia plan contra su vida y señala red de compra de votos en campaña de Iván Cepeda.

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“Yo quiero ser recordado como el reconstructor de la patria y ser la patria milagro. (...) Quiero recuperar la empresa más importante que tiene el Estado, iniciando por sacar al delincuente de Roa y volviendo al gobierno corporativo. Voy a sacar a los delincuentes y devolver a los técnicos que se fueron. (...) Ecopetrol ha caído en el valor de la acción y no está haciendo exploración. (...) Retomaremos con una gerencia que aplique el gobierno corporativo y haremos una auditoría para ello”, fueron las palabras del autoproclamado ‘Tigre’ frente a los micrófonos.

Adicionalmente, el candidato de ultraderecha dejó en claro que no piensa acabar con entidades como el Icetex y el Sena con las siguientes palabras.

“Nuestro plan es hacer un recorte de aquí a cuatro años, no es verdad que vamos a liquidar a varias entidades con nuestra llegada. (...) Es mentira que vamos a eliminar el Sena, el Icetex o el Bienestar Familiar. Nosotros tendremos una auditoría internacional y con base en esa información decantada, miraremos qué vamos a hacer. (...) Esa supuesta lista fue montada por la campaña de Cepeda, que nos quiere hacer daño”, afirmó De la Espriella.

“Sin conocer la realidad, sí tengo claro que hay que reducir ministerios y una cantidad de embajadas que solo generan gastos, pero todo esto se hará con análisis y estudios serios y técnicos. (...) Con lo que se ve, ellos no harán un empalme con nosotros”, añadió.

¿Cómo quedó la primera vuelta de las presidenciales en Colombia en las elecciones pasadas?

La primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia dejó un escenario abierto para la definición del poder. Con una participación del 54,91 % del censo electoral, equivalente a 21,4 millones de votantes, Gustavo Petro lideró la jornada con 8.527.768 votos, correspondientes al 40,32 % del total. En segundo lugar se ubicó Rodolfo Hernández, quien obtuvo 5.953.209 sufragios y el 28,15 % de la votación. Por su parte, Federico Gutiérrez alcanzó 5.058.010 votos (23,91 %), mientras que Sergio Fajardo sumó 888.585 apoyos (4,20 %). Los resultados evidenciaron una fuerte fragmentación del electorado y dejaron más de 5,9 millones de votos en disputa para la segunda vuelta, factor que terminó siendo decisivo en la definición de la Presidencia.

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