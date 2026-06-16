Mamá de Blessd mostró santo al que se encomendó para que su hijo no fuera a la cárcel

La fe también entró en la conversación alrededor del caso de Blessd. Horas antes de que se conociera que el cantante paisa no irá a la cárcel por el proceso penal que enfrenta, su madre, Cristina Londoño, compartió en su cuenta de Instagram una imagen que terminó tomando otro peso con el paso de las horas.

En la publicación se ve un altar con la Virgen María y el Divino Niño, una escena muy familiar en varios hogares colombianos cuando la angustia aprieta y lo único que queda es encomendarse. Aunque Cristina no escribió una explicación extensa sobre la imagen, el momento en el que la compartió hizo que muchos la relacionaran con la situación judicial de su hijo.

Mamá de Blessd

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Y es que no era un día cualquiera para Blessd, cuyo nombre de pila es Stiven Mesa Londoño. Este martes 16 de junio se conoció que el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías decidió no imponer medida de aseguramiento contra el cantante y otras tres personas vinculadas al proceso, al considerar que la Fiscalía no logró acreditar una inferencia razonable de autoría o participación en el delito de secuestro extorsivo que les había sido imputado.

La decisión que dejó a Blessd en libertad

De acuerdo con lo expuesto en audiencia, la juez Lina María Mesa señaló que los elementos presentados por la Fiscalía no cumplían con el primer requisito exigido para restringir la libertad de los procesados. En palabras de la funcionaria judicial, del material presentado no se desprendía el cumplimiento de la carga frente a la “inferencia razonable de autoría o participación” en el delito imputado.

Por eso, el despacho determinó que no podía imponer ningún tipo de medida contra los cuatro ciudadanos vinculados al caso. Eso sí, la decisión no significa que el proceso haya terminado ni que exista una absolución. La propia juez advirtió que la investigación continúa y que, por ahora, los procesados la enfrentarán en libertad.

La Fiscalía, por su parte, presentó apelación, por lo que el caso todavía tendrá que ser revisado por un superior. Mientras tanto, Blessd no irá a prisión en esta etapa del proceso.

Juez decidió dejar en libertad a Blessd en caso de presunto secuestro Audiencia de medida de aseguramiento del cantante Blessd. (Foto: captura de pantalla audiencia, 16 de junio de 2026) (Captura de pantalla)

¿De qué trata el caso contra Blessd?

El proceso involucra a Blessd, a su mánager Santiago Jaramillo Morán, conocido como “Dímelo Jara”, y a otras dos personas. Según lo conocido en la audiencia de imputación, la Fiscalía les formuló cargos por el delito de secuestro extorsivo agravado atenuado, dentro de una investigación relacionada con hechos ocurridos en 2022. El cantante no aceptó los cargos y se declaró inocente.

De acuerdo con la investigación reseñada en audiencia, el caso se originó por una denuncia presentada por Andrés Felipe Sánchez, exparticipante de Yo me llamo e imitador de Ozuna, quien aseguró haber sido retenido y presionado en medio de una disputa relacionada con la firma de un contrato.

La Fiscalía también expuso testimonios relacionados con otro proceso paralelo, en el que se mencionó al cantante Pirlo y a su equipo. Según el relato presentado por el ente acusador, algunas personas habrían sido impedidas de abandonar Medellín hasta que se conocieran los resultados de unas pruebas de sangre, en medio de una investigación interna por el presunto robo de unas cadenas pertenecientes a Blessd.

Sin embargo, la defensa del artista ha insistido en que Blessd no tuvo participación directa en los hechos investigados. Su abogado, Andrés Arango, aseguró en diálogo con Blu Radio que no existe evidencia que comprometa directamente a su cliente y afirmó que, según su postura, la Fiscalía estaría buscando vincularlo por tratarse de una figura pública.

La imagen de Cristina Londoño que generó conversación

En medio de todo ese ruido judicial, la publicación de Cristina Londoño apareció como una postal íntima y familiar. La imagen del altar con la Virgen María y el Divino Niño fue interpretada por varios seguidores como una forma de pedir por Blessd antes de conocerse la decisión.

No es raro que este tipo de publicaciones generen conversación cuando se trata de una figura pública. Blessd no solo es uno de los nombres más reconocidos del género urbano colombiano, sino que también tiene una comunidad de seguidores que está pendiente de sus conciertos, sus canciones, sus movimientos en redes y, ahora, de este proceso judicial.

Por ahora, lo concreto es que el artista no fue enviado a la cárcel y que el caso seguirá su curso. Mientras tanto, la imagen compartida por su mamá quedó como uno de esos gestos que no necesitan demasiadas palabras: una madre, un altar y una petición en silencio en medio de uno de los momentos más complejos para el cantante paisa.

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