“Yo le estaría destrozando la cara”, imitador de Ozuna sobre la llamada que recibió de Blessd en su presunto secuestro

Andrés Sánchez, reconocido por su labor como imitador de Ozuna, decidió romper el silencio en una entrevista a fondo con el espacio Vamos pa’ eso. Sus declaraciones no solo exponen una presunta red de intimidación, sino que señalan directamente al cantante antioqueño Blessd como partícipe de una coacción violenta.

Sánchez, cuya carrera ha estado marcada por el profesionalismo en la imitación, relató que su intención original era desarrollar un tributo a Blessd, siempre bajo un marco de respeto a su trayectoria. Sin embargo, al reunirse con Jara y Daniel Velásquez para coordinar los detalles del proyecto, el ambiente se tornó hostil de manera inmediata.

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“Sentí algo raro desde que crucé la puerta, no estaban a gusto conmigo”, confesó Sánchez durante la entrevista. Según su versión, la conversación tomó un giro oscuro cuando le cuestionaron por qué el imitador supuestamente se presentaba en lugares donde Blessd no había estado, acusándolo de confusiones que él negaba tajantemente. “Yo les expliqué que mi trabajo es un tributo, que tengo una trayectoria y que lo hago desde el respeto, pero ellos me dejaron claro que no podía seguir haciéndolo”.

La situación, según el testimonio del imitador, perdió cualquier civilidad cuando él, sintiéndose bajo amenaza, decidió encender su teléfono para registrar lo que ocurría. Fue entonces cuando la agresión física se hizo presente. “Jara me quitó el celular a la fuerza, me golpeó en la cara y en el cuello. Me sentí completamente indefenso”, añadió, detallando cómo la intimidación pasó de los gritos a la violencia física directa.

El punto crítico: la llamada de Blessd

La parte más impactante de esta historia, según el relato de Sánchez, ocurrió cuando Velásquez lo acorraló, apuntándole directamente y recordándole, con una frialdad estremecedora, que se encontraba en propiedad ajena y que su vida corría peligro si no accedía a sus pretensiones: “Usted que sabe tanto, sabe que aquí lo puedo matar”, le habrían advertido, mientras lo obligaban a firmar un contrato bajo coacción.

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Pero el momento que dejó a Sánchez traumatizado fue cuando le entregaron un celular ajeno y le ordenaron contestar. Al otro lado de la línea, quien se identificó como Steven (Blessd) no habría guardado ninguna reserva. “Me dijo: ‘Yo soy Steven, Blessd. Yo sé quién tú eres, sé lo que estás haciendo y tienes que firmar el contrato que te están diciendo ahí, porque si yo estuviera ahí, yo le estaría destrozando la cara. Yo no soy tan blandito y buena gente como Jara y ellos’”.

Según Sánchez, el artista no le permitió ni siquiera articular una palabra, sumiéndolo en un terror psicológico que, afirma, lo ha dejado marcado hasta el día de hoy. Entre 11 y el 12 de junio, se llevó a cabo una audiencia decisiva en la que se evaluaron los elementos materiales probatorios presentados ante el juez.

En esta diligencia, la defensa de Andrés Sánchez presentó los argumentos que buscan demostrar la sistematicidad de las amenazas y el supuesto secuestro del que fue víctima. La defensa del artista ha sostenido que él no estuvo presente en la reunión del 1 de junio de 2022, que el conflicto derivó del uso no autorizado de su imagen y que los argumentos de fondo serán expuestos ante los jueces.