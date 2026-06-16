Por fin: A la cárcel integrantes de ‘Los Selectivos’, banda dedicada a los ‘paseos millonarios’ en la zona T de Bogotá

Son ocho los capturados por participar en paseos millonarios en zonas de rumba en Bogotá. (Foto: Cortesía Fiscalía General de la Nación)

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Un juez de control de garantías envió a prisión a ocho presuntos integrantes de la estructura delincuencial conocida como ‘Los Selectivos’, señalada de participar en varios casos de ‘paseos millonarios’ en Bogotá, en los que las víctimas eran retenidas, despojadas de sus pertenencias y obligadas a vaciar sus cuentas bancarias.

La medida fue adoptada por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, que señaló que la organización operaba principalmente en la Zona T y otros sectores de rumba del norte de la capital del país.

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Envían a la cárcel a ocho miembros de ‘Los Selectivos’, dedicados a los paseos millonarios en la zona T

“Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario a ocho presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Los Selectivos’, el cual estaría involucrado en casos de ‘paseos millonarios’ en Bogotá”, informó el ente acusador.

Los cobijados con la decisión judicial fueron identificados como Daniel Alfonso Mora Salazar, María Aliz Mendoza, Dilan Arley López Serrano, Felipe Morales Ramírez, Neider Sebastián Díaz Ulloa, Erick Esneider Gutiérrez Parra, Omar Javier Garzón Mendoza y Michael Alexander Cadena Parra.

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Según la investigación, cada uno cumplía funciones específicas dentro de la organización, desde seleccionar a las víctimas hasta facilitar el transporte y ejecutar los robos.

“Estas personas serían las encargadas de cumplir diferentes roles como seleccionar las víctimas en la Zona T y en otras de las denominadas zonas de rumba en el norte de Bogotá, y ofrecerles servicio de transporte público para retenerlas, despojarlas de elementos de valor y desocuparles las cuentas bancarias”, precisó la Fiscalía.

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Uno de los casos atribuidos a la banda ocurrió en la madrugada del 3 de mayo de 2025. De acuerdo con las autoridades, un hombre que salió de un establecimiento nocturno abordó un taxi y, durante el trayecto, el conductor habría compartido la ubicación del recorrido antes de detenerse abruptamente para permitir el ingreso de dos cómplices.

La víctima fue trasladada hasta el sector de San Cristóbal Sur, donde, bajo amenazas y agresiones, habría sido obligada a entregar las claves de sus productos financieros.

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“Mientras lo golpeaban y amenazaban de muerte lo obligaron a entregar las claves de los productos bancarios y aplicaciones móviles, y realizaron transferencias, transacciones y compras por 145 millones de pesos”, indicó la Fiscalía.

Además del millonario desfalco, los delincuentes habrían ingresado a la vivienda del afectado y se apropiaron de un vehículo de alta gama, equipos electrónicos y otros elementos de valor.

“Dos de sus atacantes se trasladaron hasta la residencia de la víctima y se apoderaron de un automóvil avaluado en 190 millones de pesos, así como de un teléfono celular, unos audífonos y un reloj inteligente de alta gama, valorados en 12 millones de pesos”, agregó el ente investigador.

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La víctima permaneció retenida durante aproximadamente 18 horas y posteriormente fue abandonada en el barrio El Restrepo.

Por estos hechos, una fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los ocho procesados los delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo y hurto calificado y agravado.

Los señalados no aceptaron los cargos y continuarán vinculados al proceso mientras permanecen privados de la libertad.