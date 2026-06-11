Blessd compartió la noticia de nacimiento su primogénito en medio de audiencia por secuestro agravado

El cantante antioqueño Stiven Mesa Londoño, conocido en el universo de la música urbana como Blessd, vive una de las jornadas más contrastantes y complejas de su vida. En menos de 24 horas, el artista pasó de la máxima felicidad familiar a enfrentar uno de los escenarios judiciales más delicados de su carrera profesional, luego de que se confirmara el nacimiento de su primer hijo en medio de una audiencia de imputación de cargos en su contra.

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La noticia de su paternidad, que ya venía tomándose las redes sociales como un fuerte rumor desde la noche anterior, fue confirmada por el propio intérprete a través de un emotivo post en sus cuentas oficiales. Blessd posó junto a su bebé, a quien decidió llamar Caleb, acompañando la imagen con unas sentidas palabras: “Mi hijo está sano y salvo en mis brazos y nunca lo voy a soltar. Hoy es el mejor día de mi vida”.

Sin embargo, la celebración del nacimiento de su primogénito coincidió con una tensa cita ante la justicia colombiana. Mientras sus fanáticos celebraban la llegada del nuevo integrante de la familia, el artista comparecía de manera virtual ante el Juzgado 11 Penal Municipal con función de control de garantías de Medellín.

Durante la diligencia adelantada este jueves 11 de junio, Blessd y los demás investigados dentro del proceso no aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía y se declararon inocentes del delito de secuestro agravado atenuado. Los hechos por los que se le investiga se remontan al año 2022 y tienen su origen en una denuncia interpuesta por Andrés Felipe Sánchez, exparticipante del programa de televisión Yo Me Llamo y reconocido por ser el imitador del cantante internacional Ozuna.

Según el relato de la víctima, fue retenido ilegalmente y presionado en contra de su voluntad en medio de una disputa económica y legal relacionada con la firma de un contrato musical.

La Fiscalía pide cárcel para el artista

La defensa del ‘Bendito’ ha sostenido de manera categórica que el cantante de reguetón no tuvo ningún tipo de participación material en la retención de Sánchez. No obstante, la fiscal del caso presentó una tesis diferente, señalando a Blessd como el presunto determinador del hecho.

El ente acusador sustenta esta afirmación en una llamada telefónica que la víctima asegura haber recibido, en la cual habría sido directamente amenazado e intimidado por el artista antioqueño debido a las discrepancias contractuales.Tras la no aceptación de los cargos, el proceso penal continuará su curso hacia las siguientes etapas judiciales, donde la Fiscalía General de la Nación tendrá la tarea de demostrar la responsabilidad del cantante en el estrado.

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Por ahora, la situación jurídica del reguetonero sigue siendo crítica, ya que tras la imputación se dio inicio a la audiencia de medida de aseguramiento, en la cual la fiscal encargada solicitó formalmente que Blessd y los demás implicados sean enviados a la cárcel mientras avanza la investigación. El destino del artista se debate ahora entre la luz de su paternidad y la sombra de la prisión.



