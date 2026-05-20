Así fue el Baby Shower del hijo de Blessd: Manuela QM no posó junto a él, ¿no hubo reconciliación?

Con apenas 25 años, Blessd se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del reguetón en Colombia, llevando el sonido de los barrios de Medellín a escenarios internacionales gracias a éxitos mundiales como “Medallo” e “Instagram”. Su carrera, caracterizada por un ascenso meteórico y una conexión innegable con el público joven, lo ha llevado a llenar recintos en varios lugares del mundo.

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Sin embargo, su arrollador éxito musical siempre ha estado de la mano de la presión mediática en torno a su vida amorosa. Tras el fuerte escándalo digital que estalló hace unos meses por una supuesta infidelidad con la modelo Ángela Maldivieso, las miradas se posaron en el reciente baby shower del primer hijo del cantante con su pareja, Manuela QM.

Un festejo familiar con notables distancias

El evento, decorado con lujos y rodeado de los seres queridos de ambos, buscaba ser un espacio de tregua y celebración. Sin embargo, la tensión en el ambiente virtual fue evidente. Por su parte, Manuela QM compartió varias fotografías en sus perfiles oficiales, pero en ninguna de ellas apareció junto al intérprete de “Medallo”. La joven prefirió posar sola, presumiendo su avanzado embarazo y enfocándose exclusivamente en la llegada de su bebé.

Por su parte, el cantante no subió absolutamente nada del evento a sus redes sociales, pero su madre, por medio de su Instagram, hizo un post de la celebración donde se confirmaba que ambos estaban en el mismo lugar, esto con varias fotografías familiares, donde el artista y la madre de sus hijo posan juntos.

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Este distanciamiento público coincide perfectamente con las declaraciones previas de Manuela QM, quien tras filtrarse los comprometedores chats del cantante con Maldivieso, estalló en redes asegurando que ya le había dado un “no rotundo” al artista y que no habría espacio para una reconciliación.

Cabe recordar que el escándalo se desató cuando el exnovio de Ángela Maldivieso difundió capturas de pantalla que sugerían un intercambio íntimo de mensajes con Blessd. Aunque Maldivieso salió a desmentir los hechos de inmediato, catalogando a su expareja de “despechado” y asegurando que los chats estaban fuera de contexto, el daño en la relación del reguetonero ya estaba hecho.

La celebración del baby shower deja claro que, aunque la familia extendida se mantiene unida para apoyar la llegada del nuevo integrante, el vínculo amoroso entre Blessd y Manuela QM parece no tener una reconciliación por el momento.

¿Quién es la exnovia de Blessd?

Nicole Johanna Rivera, conocida en el entorno digital como“La Suprema”, es una reconocida creadora de contenido e influencer paisa que cobró gran notoriedad mediática por haber sido la compañera sentimental del reguetonero Blessd durante varios años, una relación que llegó a su fin definitivo a principios de 2025.

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Tras su ruptura con el intérprete de “Medallo”, su vida amorosa ha seguido bajo el escrutinio de los fanáticos, especialmente luego de que oficializara su noviazgo con el futbolista profesional colombiano Brahian Palacios, razón por la cual actualmente reside en Dubái.